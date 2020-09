Quattro nuovi altoparlanti smart e tre dispositivi per rendere intelligente e connesso qualsiasi televisore. Amazon ha finalmente svelato la linea 2020 dei nuovi Echo e delle Fire Tv, con un rinnovato design sferico.

La società fondata da Jeff Bezos ha anche annunciato aggiornamenti nell’intelligenza artificiale di Alexa, in grado di riprodurre un tono di voce più naturale e una migliore capacità di comprendere un discorso umano, distinguendo se diretto all’assistente vocale oppure ad un altro essere umano.

Amazon: i nuovi prodotti Echo

Echo Show10 può ruotare da solo il display, seguendo i movimenti di chi lo utilizza: in questo modo ci si può spostare nella stanza avendo sempre lo schermo voltato verso di noi. La telecamera grandangolare, da 13 megapixel, regola l’inquadratura per mantenere l’utente e l’interlocutore sempre in primo piano, al centro dell’immagine. E’ anche possibile creare un gruppo di otto amici, o familiari, e chiedere semplicemente “Alexa, chiama la mia famiglia” per entrare in contatto con loro. Il costo è di 250€ e il rilascio sul mercato è previsto per la fine del 2020.

Il nuovo modello di Echo riassume le caratteristiche di Echo ed Echo Plus, mantenendo lo stesso prezzo di 100€. L’audio è stato migliorato e rileva automaticamente l’acustica della stanza, ottimizzando la riproduzione audio. Infine, di Echo Dot ce ne sono due, uno dei quali ha un orologio, e anche loro hanno la forma sferica: i costi sono di 60€ e 70€.

“Questi sono i migliori dispositivi Echo che abbiamo mai realizzato“, ha affermato Eric Saarnio, Vice Presidente Amazon Devices EU. “Echo ed Echo Dot sono bellissimi e offrono un audio migliorato, mentre Echo Show 10 ripensa completamente l’esperienza d’uso di Alexa con uno schermo: il display si muove con l’utente rimanendo sempre visibile. Avviene tutto in modo naturale, come una normale conversazione. Inoltre, Alexa diventa sempre più intelligente: è possibile chiedere di guardare Netflix, fare chiamate di gruppo e molto altro“, ha proseguito.

Tutti i dispositivi Echo sono costruiti con tessuto e alluminio riciclati al 100%, oltre che con plastica riciclata. Tutti i materiali a base di fibra di legno, utilizzati per la confezione del dispositivo Echo, provengono da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate. Questi dispositivi sono dotati anche della modalità risparmio energetico, che consente di risparmiare energia in modo intelligente durante i periodi di inattività.

Le nuove Fire Tv

Amazon ha lanciato anche le nuove Fire TV, introducendo il Fire TV Stick e il Fire TV Stick Lite. In Italia, inoltre, è disponibile il Fire TV Cube: un dispositivo per la riproduzione di contenuti multimediali in streaming controllabile con la voce tramite Alexa.

La Fire TV Stick è più potente e offre la tecnologia Hdr, oltre che il supporto per il formato Dolby Atmos, insieme al telecomando vocale Alexa, con controlli dei dispositivi Audio/Video. Fire TV Stick Lite, invece, è più conveniente ma si limita allo streaming in Full Hd, Hdr e il telecomando vocale Alexa Lite.

“Ciò che più ci appassiona è inventare soluzioni che consentano ai nostri clienti di godersi sempre più il meglio dei contenuti per l’intrattenimento“, ha affermato ancora Eric Saarnio. “Con la nuova Fire TV Cube i clienti in Italia hanno, con il solo utilizzo della voce, il completo controllo della loro esperienza di divertimento, guardando la TV e i film per loro più importanti. La nuova interfaccia di Fire TV viene realizzata su misura per ogni cliente e semplifica la riproduzione dei programmi preferiti utilizzando la nuova generazione, ancora più potente, di Fire TV Stick e la conveniente Fire TV Stick Lite“, ha concluso.

