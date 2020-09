Kevin Boateng al Monza di Galliani e Berlusconi

Appena un anno fa era nel Barcellona, oggi invece ha firmato per il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.

Stiamo parlando di Kevin Prince Boateng, giocatore classe 1987.

L’affare chiuso al volo

L’affare che ha portato l’attaccante Kevin Prince Boateng al Monza è stato pensato e chiuso in tempi davvero brevissimi, in una sola notte.

Dopo il Barcellona il giocatore era approdato in Serie A, con la maglia della Fiorentina, per poi cambiare di nuovo maglia a gennaio, quando decise di andare in prestito al Besiktas, collezionando ventisei presenze e quattro goal.

Adesso il giocatore dunque è pronto a ripartire dalla Serie B e nel club in cui ritroverà Galliani e Berlusconi dopo gli anni al Milan.

Al Monza, Boateng avrà indiscutibilmente un posto da titolare, ma cosa ne sarà del suo oneroso contratto nel caso in cui la società dovesse mancare la promozione nella massima serie?

