Una fonte autorevole – The Verge – ha riferito che l’Amazon Prime Day 2020 si terrà il 13 e il 14 ottobre 2020. Da quanto si apprende, infatti, una e-mail giunta dal colosso dell’e-commerce avrebbe proposto queste due giornate, delle quali però non si ha ancora l’ufficialità. Tra le ipotesi per il Prime Day ci sarebbe anche il 27 settembre.

Amazon Prime Day 2020: le date

Sul sito ufficiale di Amazon non sono ancora riportate le date ufficiali nelle quali si terrà il Prime Day 2020, ovvero due giornate di offerte e promozioni speciali sulle categorie di prodotti più disparate. In particolare, l’iniziativa doveva tenersi nel periodo estivo (di solito attorno al mese di luglio), ma a causa del coronavirus tutto è slittato all’autunno. Le ipotesi sulle possibili giornate scelte dal colosso dell’e-commerce condurrebbero al 13 e il 14 ottobre 2020.

Una e-mail di Amazon inviata ai dipendenti, inoltre, pare rafforzare l’indiscrezione fornita da una fonte già autorevole. Non sarà possibile richiedere le ferie nel periodo compreso tra il 13 e il 20 ottobre 2020. Il colosso del commercio online, comunque, ha confermato che anche per quest’anno l’iniziativa si svolgerà anche in Italia e che ciò avverrà entro dicembre 2020.

Sulla possibile data del Prime Day, slittato alla fine dell’estate, si erano espressi moltissimi giornali. A partire dal Wall Street Journal, che ipotizzava un evento a settembre, fino a Business Insider, che invece prevedeva il Prime Day verso il mese di ottobre. L’unico sito ufficiale da consultare, comunque, resta quello di Amazon, sul quale scrivono: “Restate sintonizzati per maggiori dettagli sul Prime Day”.

Black Friday 2020: quando sarà?

L’autunno sarà una stagione calda per Amazon: oltre al Prime Day, infatti, si tiene anche il consueto evento del Black Friday. Tradotto in italiano come “venerdì nero”, questa giornata è dedicata agli sconti, in particolare sui prodotti di elettronica ma non solo. In America coincide con l’inizio dello shopping natalizio intorno alla festa del Ringraziamento.

Le prime indiscrezioni rivelano che potrebbe tenersi il 27 novembre 2020, ma le promozioni potrebbero protrarsi per diverse settimane. La consuetudine vorrebbe che l’evento abbia una durata di 24 ore, ma spesso si sente parlare anche di Black Week, ovvero la “settimana nera”, che terminerebbe con il Cyber Monday, (quest’anno cade il 30 novembre).

