Amadeus ha annunciato i 22 big di Sanremo 2023, chi sono

By

Ecco i nomi dei big di Sanremo 2023 che Amadeus ha annunciato al Tg1 insieme alle altre novità della prossima edizione.

All’inizio erano stati 11 gli artisti in gara annunciati da Amadeus per Sanremo 2023, intervenuto all’edizione del Tg1 delle 13:30. Alla fine del telegiornale il direttore artistico ha poi completato la lista con i rimanenti 11 nomi che andranno a completare lo schieramento dei 22 big per l’edizione numero 73 del Festival.

Festival di Sanremo 2023: i 22 big in gara

Ecco i 22 artisti annunciati da Amadeus nella mattinata di oggi, 4 dicembre, al Tg1. Prima il direttore artistico ha annunciato Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce DiMartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, all’inizio del telegiornale. Successivamente in chiusura Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Cjemical, Coma Cose, Levante e Ultimo hanno chiuso la lista dei big.

Tra le novità che Amadeus ha reso note pochi minuti fa, anche il modo di accedere alla categoria da parte dei partecipanti di Sanremo Giovani. Saranno i primi 6 classificati stavolta, non i primi 3 come lo scorso anno – e come sarebbe dovuto essere anche nel 2023 salvo ripensamenti – ad aggiungersi ai big. La finale di Sanremo Giovani si terrà il 16 dicembre, su Rai1.

Il totale dunque è di 28 artisti, che si contenderanno la vittoria del 73esimo Festival di Sanremo. La prima serata al Teatro dell’Ariston è fissata per martedì 7 febbraio 2023, mentre la finale sabato 11 febbraio.