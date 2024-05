Altro che WhatsApp, questa app è migliore gratis e non ci spia. In pochi la conoscono. Andiamola a scoprire nel dettaglio per renderci conto se davvero vale la pena utilizzarla.

Un un momento storico caratterizzato dal mondo della tecnologia in continua evoluzione, bisogna fare davvero molta attenzione per rimanere al passo coi tempi per non perdersi qualsiasi aggiornamento possibile e che nella maggior parte dei casi riguarda gli smartphone o gli altri dispositivi che maneggiamo con frequenza tutti i giorni. Quindi parliamo di tablet e PC in primo luogo.

E sappiamo benissimo che oggi amiamo conversare con i nostri amici, ma anche per motivi di lavoro, in tempo reale con le persone anche non telefonandole. La chat di messaggistica che si utilizza con maggiore frequenza nel mondo è sicuramente WhatsApp, che davvero ci permette di metterci in contatto con chiunque si trovi in qualsiasi parte del mondo.

Quale WhatsApp, scopriamo questa nuova app che in pochi conoscono

E non solo per messaggi di testo, ma anche per chiamate e videochiamate da qualsiasi parte del mondo. Insomma, una grande comodità anche per chi deve trasmettere foto e video in tempo reale per motivi di lavoro. Ma in pochi sanno che esiste una nuova app che si può utilizzare allo stesso modo, e che permette di avere delle conversazioni con altri utenti (qui abbiamo svelato alcuni segreti che riguardano proprio WhatsApp).

Sempre nel rispetto delle norme sulla privacy ma soprattutto quelle sulla sicurezza. Infatti ci sono delle app trappola, che si possono scaricare con grande facilità anche sui nostri dispositivi di qualunque gestore, che sono delle trappole e delle spie che ci potrebbero causare molti problemi, potendo arrivare anche a mettere mani sui nostri dati sensibili e quindi a carte e conti correnti.

Ma esiste invece un’app che possiamo sfruttare per avere dei contatti con altre persone, e che è assolutamente gratuita e anche molto intuitiva. Ed inoltre ci permette di poter stare tranquilli sull’affidabilità e sulla sicurezza, essendo presente in automatico su alcuni dei nostri smartphone. Andiamola a scoprire nel dettaglio e soprattutto a capire come funziona.

L’App che in pochi conoscono e che ci può salvare la vita

Tutti gli utenti che possiedono un iPhone sanno che è possibile creare delle Note sul nostro smartphone. Le possiamo creare in qualsiasi momento, così come possiamo salvarle o crearne delle nuove quando vogliamo. Proprio queste Note possono poi essere condivise con altre persone che una volta abilitate possono interagire con noi in tempo reale.

Infatti dopo aver creato una nota possiamo aggiungere dei collaboratori che potranno leggere e modificare la nostra nota sempre, a patto che si scelga il sistema per la condivisione della nota e la mail del contatto che si decide di aggiungere. Una volta fatto, anche copiando il link della nota, la persona invitata non dovrà fare altro che cliccarci sopra ed accettare il nostro invito.

Così facendo verrà reindirizzato sull’app Note dalla quale poi si potrà comunicare in tempo reale venendo anche avvisati da una notifica ogni volta che qualcuno apporterà delle modifiche al nostro messaggio originario. Si tratta di uno strumento assolutamente efficace per comunicare in incognito.