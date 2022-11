Alberto Matano, da giovane era il sogno di tante: la foto dal passato

Anche ai suoi esordi, l’amatissimo giornalista Alberto Matano era molto bello. Vediamo la foto inedita che è sbucata da poco sul web.

Alberto Matano oggi è felicemente in coppia con il suo compagno ma, per il suo aspetto fisico, fa girare la testa a molte donne.

Chi è Alberto Matano

Ex giornalista del Tg1, Alberto Matano oggi conduce con successo la Vita in Diretta, sin dal 2020, su Rai 1. Impossibile non riconoscere il suo volto dato che è diventato molto famoso poiché ogni pomeriggio entra nelle case degli italiani. Tant’è che gli spettatori si sono appassionati al suo personaggio, tanto da voler conoscere quanti più dettagli possibili sulla sua vita privata.

Simpatico, affascinante e molto preparato, ha conquistato il titolo di coautore del programma che conduce da diversi anni. Recentemente è stato al centro del gossip per via del suo outing. Alberto Matano è molto riservato ma ha voluto comunque condividere l’emozionate momento del suo matrimonio, con il bellissimo Riccardo Mannino.

I telespettatori, però, fino a metà dicembre, dovranno abituarsi a non vedere più Matano tutti i pomeriggi. Sin dal 28 novembre, infatti, la trasmissione è stata interrotta fino a data da destinarsi, per lasciare spazio alla programmazione destinata ai Mondiali di Calcio che si stanno svolgendo in Quatar e che non vedono protagonista l’Italia. Il giornalista, dunque, rinuncerà alla sua consueta diretta. Intanto, i telespettatori della Rai dovranno fare i conti con una programmazione stravolta anche per il Paradiso delle Signore che subirà uno stop per diversi giorni.

Com’era da giovane

Alberto Matano si è laureato in Giurisprudenza e, sin dal 1998, ha iniziato a lavorare per Anza. L’esordio in Rai seguì poco dopo. Infatti, condusse il Giornale Radio 3. A questo incarico, fece seguito il ruolo di giornalista parlamentare ASP. Soltanto dopo arrivò la conduzione de La Vita in Diretta.

Classe 1972, può essere considerato, a tutti gli effetti, come uno dei volti storici di mamma Rai e, in particolare, dei telegiornali. Il suo successo è dovuto anche al suo aspetto fisico oltre che alla indiscussa professionalità condita dalla giusta dose di passione.

Oggi è sicuramente considerato come uno dei sex symbol della televisione italiana ma anche ai suoi esordi era in grado di far girare la testa. Sul web circolano poche foto dei suoi inizi. Una però, l’abbiamo scovata e lo ritrae senza uno dei suoi tratti distintivi: la barba.

Anche in questa immagine, di quando era più giovane, il suo fascino è sicuramente evidente. Oggi, però, la barba gli conferiscono quel fascino in più. Senza considerare che Alberto Matano appare sicuramente più in forma. Anche sui social non disdegna foto a torso nudo e in totale relax.