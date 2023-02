Alberto e Carolina di Monaco, dopo tanti anni spunta il tragico segreto di famiglia

Alberto e Carolina di Monaco, dopo anni spunta fuori il tragico segreto di famiglia. Ecco che cosa accadeva a palazzo Grimaldi. Tutti senza parole per la confessione inaspettata.

Arriva una rivelazione scioccante che lascia tutti senza parole. Svelato il segreto di Alberto e Carolina di Monaco. Ecco che cosa è accaduto ai due fratelli dopo anni: tutta la verità viene a galla.

Alberto e Carolina di Monaco, i pilastri della monarchia monegasca

I fratelli reali, Alberto e Carolina di Monaco, hanno scritto insieme ai genitori, Grace Kelly e Ranieri III, la storia di uno dei principati più famosi al mondo. Proprio loro, dopo la morte degli amati genitori, hanno preso le redini di una delle monarchie più importanti al mondo.

Non è stato sicuramente facile sostituire i reali capostipiti del Principato, ma con impegno, dedizione e volontà, Carolina e Alberto hanno restituito splendore e fasto alla chiacchieratissima famiglia Grimaldi.

Considerata tra le più sfortunate, secondo gli esperti di gossip, tra le famiglie reali e aristocratiche, la storia dei tre fratelli Grimaldi è davvero toccante. Uniti non solo dinanzi ai sudditi ma anche nel privato, tra Alberto, Carolina e Stéphanie c’è un rapporto davvero splendido.

Eppure, proprio loro nascondono un segreto. Viene fuori dopo anni tutta la verità. Sbuca la rivelazione scioccante che lascia tutti senza parole. Il segreto di famiglia viene a galla.

Il segreto della famiglia Grimaldi viene a galla: dopo anni spunta la verità

Alberto, Carolina e Stéphanie sono i tre figli di Grace Kelly e Ranieri III, nonché i pilastri del Principato di Monaco. La terzogenita di casa Grimaldi è tra le meno chiacchierate della monarchia monegasca mentre di Alberto e Carolina, i mass media nazionali e internazionali ne parlano quotidianamente, forse anche per via dei figli e nipoti o comunque di una famiglia numerosa che sa come attirare l’attenzione dei giornalisti.

Ed è proprio su Carolina di Monaco che oggi vogliamo concentrarci. La principessa monegasca ha rivelato in un libro che racconta della sua vita a palazzo reale e non solo, il complesso rapporto che l’ha sempre legata ai famosi genitori.

Spunta dopo anni il segreto di famiglia di cui nessuno era a conoscenza. La sorella di Alberto II ha rivelato che visto che Grace Kelly e Ranieri III sono stati genitori piuttosto rigidi.

Il loro comportamento, dipeso anche dal ruolo importante che dovevano ricoprire, ha pesato come un macigno sulle vite dei figli. Ciò che ha scioccato però i lettori è la confessione inaspettata della principessa.

Carolina ha raccontato che lei e i suoi fratelli non hanno cenato né pranzato per anni con i genitori ma che i loro pasti avvenivano solo in presenza di una tata, Maureen King. La donna, di nazionalità inglese, ha cresciuto i tre fratelli ed è rimasta con loro per ben 14 anni.

Ed è stata proprio lei ad occuparsi in tutto e per tutto dei tre bambini che hanno rivisto in lei una sorta di seconda mamma. Ha dichiarato Carolina che oggi lei, ha seguito un esempio completamente diverso rispetto a quello datole in passato dai suoi genitori.

Lei è stata capace di creare un nucleo familiare moderno in cui condivisione e gioia sono all’ordine del giorno. Carolina non si è mai privata dell’affetto e della compagnia dei figli e nipoti che rappresentano per la reale, il bene più prezioso.

Non hanno avuto dunque una vita sicuramente semplice, a palazzo reale, i tre fratelli Grimaldi. Oggi però, grazie anche all’esempio e alle esperienze di vita vissuta in passato, hanno dato una svolta alla loro esistenza.

Carolina, per esempio, ora è una donna e una mamma felice e realizzata e presto, secondo alcune indiscrezioni, anche una nonna super sprint! Pare infatti che sua figlia Charlotte Casiraghi sia in attesa di un terzo bebè, il secondo con l’affascinante consorte, il produttore e regista Dimitri Rassam.

Mamma già di Raphael e Balthazar, la famiglia Casiraghi-Rassam potrebbe presto allargarsi per la gioia di Carolina che adora ricoprire il ruolo di nonna affettuosa.