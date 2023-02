Come pulire alla perfezione il vetro del forno, non smontarlo: così torna nuovo

Forno, come pulire alla perfezione il vetro del tuo elettrodomestico? Ti fermiamo subito: non devi smontarlo. Se esegui questa tecnica, tornerà come nuovo. Svelato il segreto delle esperte casalinghe.

Come avere un forno con il vetro pulito e come nuovo? Devi partire dal vetro: se utilizzi questa tecnica, il tuo elettrodomestico sembrerà appena uscito dal negozio. Non smontarlo, solo così risolvi ogni problema.

Forno, l’alleato in casa di ogni donna

Oltre alla lavatrice, un altro elettrodomestico che non può mai mancare in una casa è il forno. Alleato delle donne, è il miglior amico anche per la dieta. Sia che tu voglia realizzare pietanze gustose o mantenere la linea cucinando piatti green o salutari, questo elettrodomestico viene sempre in tuo soccorso.

Qual è però la cosa che proprio tutte le donne odiano fare? Ovviamente pulirlo perché è una delle operazioni più difficili da realizzare, soprattutto per quanto riguarda il vetro. Quante volte ti sei ritrovata ad utilizzare prodotti, anche costosissimi, consigliati proprio per la pulizia delle superfici vitree di elettrodomestici come il forno e i risultati che hai ottenuto però sono sempre stati deludenti?

Sappi che con la soluzione che ti presentiamo, potrai avere un forno nuovo in men che non si dica! Non smontare il vetro del tuo elettrodomestico ma metti in pratica questa tecnica che ti salverà.

Come pulire il vetro del tuo elettrodomestico senza smontarlo

Sebbene il forno sia tra gli elettrodomestici più usati, talvolta, soprattutto le donne, tendono a farne a meno per evitare di dover affrontare un problema davvero comune: la pulizia del vetro che il più delle volte è davvero difficile da lucidare.

Se hai provato davvero di tutto comprando anche prodotti costosi, presenti in commercio, per lucidare le superfici vitree del tuo elettrodomestico senza ottenere risultati, continua a leggere l’articolo.

Oggi ti proponiamo una soluzione che siamo sicuri ti cambierà l’approccio alle pulizie domestiche. Sai che non hai bisogno di smontare il vetro del tuo elettrodomestico per farlo ritornare come nuovo? Applica questo trucchetto utilizzato dalle casalinghe più esperte: siamo sicuri che non te ne pentirai, anzi, ci ringrazierai sicuramente per la dritta.

Di che cosa hai bisogno? E come devi procedere? Te lo diciamo immediatamente. Il primo consiglio che ti diamo è di pulire sempre il forno dopo il suo utilizzo. La cottura infatti, se non si procede immediatamente alla pulizia, contribuisce a sporcare sia il vetro che le pareti interne del nostro elettrodomestico.

Passando al trucchetto utilizzato dalle casalinghe esperte, devi procurarti un asciugamano: che cosa ti serve? Lo devi mettere sotto il vetro per evitare che il tuo pavimento si sporchi. Poi, utilizza del nastro adesivo e mettilo su tutti i lati del vetro.

A questo punto, in un nebulizzatore o flacone spray, unisci aceto bianco e acqua e comincia a disinfettare l’interno del tuo forno. Sul vetro invece, dobbiamo creare uno strato di bicarbonato di sodio.

Che cosa devi fare? Spargilo nella quantità sufficiente a ricoprire il vetro del tuo elettrodomestico, dopodiché spruzza la tua miscela di aceto sul bicarbonato e mescola fino ad ottenere una consistenza pastosa. Lascia in posa da 10 a 15 minuti.

Trascorso questo tempo, rimuovi tutto lo sporco con l’utilizzo di una spugnetta. Attenzione a non lavare via il bicarbonato di sodio poiché esso può contribuire a macchiare il vetro del tuo elettrodomestico. Il consiglio degli esperti è di procedere all’aspirazione di questo impasto con l’utilizzo di un aspirapolvere o di una spazzola.

Pulisci poi il tutto con un panno in microfibra. Puoi utilizzare anche, a seguito di questi passaggi, il tuo normale sgrassatore. Vedrai che in me che non si dica il vetro del tuo forno apparirà splendido e lucente proprio come se il tuo elettrodomestico fosse nuovo.

Eri a conoscenza di questo trucchetto? Soltanto in pochi lo conoscono. Le casalinghe più esperte però non possono farne a meno. Da oggi, questo segreto che abbiamo condiviso con te cambierà anche il tuo approccio alle pulizie.

Visto come è facile ottenere un forno con il vetro limpido e pulito in soli pochi minuti? La tecnica che ti abbiamo spiegato salva il tuo elettrodomestico e lo farà sembrare ai tuoi occhi davvero nuovo. Proverai anche tu questo rimedio infallibile per avere il vetro lucido e super pulito?