Massachusetts: suv si schianta contro una vetrina di un Apple Store

Un suv si è schiantato contro una vetrina di un Apple Store in Massachusetts causando un bilancio tragico.

Una persona è morta e 16 sono rimaste ferite nel terribile schianto. L’uomo alla guida è stato preso in custodia dagli agenti e sono stati effettuati test alcolemico e tossicologico.

Suv contro una vetrina in Massachusetts

Un terribile incidente è avvenuto oggi in Massachusetts, sconvolgendo i dipendenti e i clienti di un Apple Store nella contea di Plymouth. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo in cui un suv, per cause ancora in corso di accertamento, ha distrutto la vetrina del negozio e hanno prelevato l’automobilista per condurre i test di rito al fine di cercare di capire in che condizioni fosse al momento dell’incidente.

Il procuratore distrettuale della contea, Tim Cruz, non si è sbottonato troppo con i giornalisti locali, affermando che l’indagine è in corso e non possono essere resi noti troppi dettagli.

I pochi che conosciamo però sono molto tragici, infatti abbiamo un morto e almeno 16 feriti accertati, trasportati allo Shore Hospital, ovvero il centro traumatologico più vicino.

Tutti sono rimasti molto scossi, dai clienti ai dipendenti dello store a Hingham che nella mattinata di oggi hanno vissuto una giornata terribile.

L’intervento dei soccorsi

Decine le chiamate che sono arrivate in pochi minuti ai soccorritori e al 911, in cui veniva segnalato un veicolo che intorno alle 10.45 ore locali si era schiantato contro la vetrina dell’Apple Store in Derby Street.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie della polizia, 14 ambulanze e i Vigili del Fuoco. I feriti sono stati trasportati in ospedale e i familiari sono stati avvisati poco dopo la tragedia.

È stato un evento terribile e il capo dei pompieri Steve Murphy ha spiegato che alcune persone sono state schiacciate dal suv contro il muro e hanno riportato lesioni molto gravi.

Inutili i tentativi dei soccorritori di salvare la vittima, la quale è morta sul colpo e tutti i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Purtroppo non sono state fornite generalità delle vittime ma la vicenda ha scosso molto tutti i coinvolti e i testimoni che invece sono rimasti illesi.

Chi era in grado è stato ascoltato dagli agenti per poter fornire dettagli utili alle indagini, così come sotto interrogatorio è il conducente del suv.

Molte le immagini condivise sui social in cui si vede l’enorme squarcio sulla vetrina e intorno tante barelle, personale medico, mezzi dei pompieri e carri attrezzi per rimuovere il veicolo e mettere in sicurezza la zona.

Dopo diverse ore la situazione è rientrata nella norma ma le indagini sono solo all’inizio e per ora si concentrano sull’ascolto dei testimoni, dei feriti e sulle analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale.