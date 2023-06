Una rapina ai danni di un ambulante a Napoli che è stato, anche, accoltellato. Protagonisti di questo assurdo raid sono stati 5 ragazzi minorenni che sono stati individuati ed arrestati.

L’accusa mossa verso di loro è quella di aver rapinato ed accoltellato un cittadino straniero. Ecco cosa è successo.

Napoli, arrestati 5 minorenni

Sono stati tutti arrestati i 5 ragazzi minorenni accusati di aver accoltellato, dopo una rapina, un ambulante straniero. Ora, sono stati condotti alcuni al carcere minorile, altri in alcune comunità. Stando alla ricostruzione di chi sta indagando, i cinque avrebbero rapinato di circa 2mila euro l’ambulante, lo avrebbero aggredito, sempre a scopo di rapina e, alla fine, uno di loro lo ha anche accoltellato al petto.

L’uomo è rimasto in gravi condizioni, per qualche tempo, in ospedale. I minorenni, dopo accurate indagini, sono stati individuati ed arrestati su mandato dal gip di Napoli e su richiesta del pm Minorile di Napoli, richieste arrivate alla fine delle indagini svolte dalla Polizia di Stato.

A quanto pare, però, i ragazzi arrestati non sarebbero i protagonisti solo di questo tipo di aggressione avvenuta a discapito dell’ambulante bengalese. Pare che, nello stesso periodo, si siano resi protagonisti di altri simili episodi e chi indaga sta effettuando ulteriori accertamenti, comparando e mettendo insieme modalità e descrizioni fornite dalle vittime, al fine di accertare l’eventuale coinvolgimento degli indagati in episodi.

Si tratta di una rapina che risale al mese di marzo scorso e, dopo attente indagini, i 5 sono stati individuati ed arrestati. La dinamica, attentamente ricostruita, ha visto l’ambulante venire accerchiati dai cinque, preso a calci e pugni, fino a quando uno del gruppo non ha estratto un coltello e lo ha colpito al torace. L’ambulante fu trasportato in codice rosso all’ospedale “Cardarelli” dove subì anche un intervento chirurgico per la profonda ferita causatagli dalla coltellata.

Accusati di rapina e tentato omicidio nei confronti di un ambulante

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono state essenziali per l’individuazione dei 5. Incrociando anche le immagini delle telecamere private e alcune foto, insieme al racconto di alcuni testimoni presenti al momento dell’aggressione, la Polizia è riuscita ad individuare il branco di minorenni e, soprattutto, colui che ha sferrato la coltellata all’uomo, riducendolo in fin di vita.

Ora, su mandato del Gip di Napoli, i cinque aggressori sono stati arrestati e colui che ha sferrato la coltellata dovrà anche rispondere di tentato omicidio, oltre che dell’accusa di rapina. Un’aggressione che, al momento, ha visto come unico scopo quello della rapina. Infatti, come dicevamo, all’uomo sono stati sottratti circa 2mila euro. Ma non si escludono altre ipotesi che possono aver portato a tale brutale aggressione.

Uno dei cinque è, come detto, anche accusato di tentato omicidio per aver sferrato una coltellata al torace all’ambulante.