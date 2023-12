Aggredisce la compagna incinta, 46enne arrestato nel palermitano: le violenze andate avanti per anni

Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa dal tetto coniugale. I carabinieri hanno soccorso la vittima attivando il codice rosso contro la violenza di genere.

La vittima è stata trasferita in ospedale per un controllo, che ha accertato le buone condizioni del bambino che porta in grembo.

Donna aggredita dal marito nel palermitano

Ha continuato a picchiarla anche quando era incinta: è per questo che un 46enne di Roccapalumba, provincia di Palermo, è stato arrestato dai carabinieri. I militari dell’Arma hanno ricevuto la richiesta d’aiuto da parte della vittima, che ha telefonato al 113, gridando all’operatore. L’operatore, sentendo le grida della vittima, ha inviato una gazzella e ha allertato i sanitari del 118. La donna è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese, e i sanitari hanno accertato che il piccolo sta bene.

E’ stato attivato il codice rosso contro la violenza di genere, mentre il gip ha disposto i domiciliari per il 46enne, in un’abitazione diversa dal tetto coniugale. I carabinieri hanno accertato che le violenze inflitte alla donna andavano avanti da anni e, nonostante la gravidanza, sono continuate anche in questo periodo.