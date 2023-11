Le accuse per i due rapinatori sono di omicidio volontario. La vittima della violenta rapina è Ennio Quadrelli, 87 anni.

L’anziano è deceduto dopo due settimane di agonia all’ospedale Infermi di Rimini.

Albergatore muore dopo una violenta rapina

Non ce l’ha fatta Ennio Quadrelli, albergatore 87enne di Bellaria, rapinato e pestato da due malviventi il primo novembre scorso. Quella sera due rapinatori avvicinarono la vittima mentre stava rientrando all’hotel Majestic, di proprietà della vittima, sul lungomare Panzini dove abitualmente soggiornava in inverno. Pestato a sangue, è stato rapinato del cellulare e dei contanti che aveva in tasca, e poi picchiato per farsi aprire la cassaforte di cui però la vittima non aveva le chiavi.

Dopodiché i malviventi lo hanno lasciato a terra e si sono dati alla fuga. È stato proprio Quadrelli ad allertare i soccorsi quella sera. L’accusa per i due rapinatori è ora di omicidio volontario. Sul caso indagano i carabinieri.

“Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di risalire ai responsabili della violenza, stanno lavorando attivamente e confidiamo nella loro attività per far luce sull’accaduto. In passato sono capitati alcuni furti in alberghi chiusi nella stagione invernale, ma non era mai successa una cosa del genere, con così tanta violenza” ha spiegato il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti