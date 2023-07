Aggiungilo alla lavatrice e rimarrà sempre come nuova: ti dura per un’eternità

Sapevi che ti basta un ingrediente per avere una lavatrice sempre come nuova? Fallo anche tu e vedrai rimarrà perfetta molto a lungo!

La lavatrice ha bisogno di manutenzione per poter essere sempre efficiente e assicurare panni puliti e profumati. Per questo è necessario eseguire una pulizia interna, al fine rimuovere sporco e calcare che nel tempo possono annidarsi all’interno.

Come fare? Non c’è bisogno di ricorrere a prodotti costosi, esistono soluzioni economiche e facili da reperire per pulire alla perfezione la lavatrice. Scopriamo cosa aggiungere per mantenerla sempre come nuova!

Muffa e sporco nella lavatrice

Cosa fare quando muffa e sporco si annidano nella lavatrice? Sporco e muffa si accumulano facilmente nella vaschetta del detersivo, luogo in cui mettiamo detersivi e ammorbidenti che l’elettrodomestico poi preleva durante i cicli dei lavaggi.

In questo luogo che sta sempre a contatto con l’acqua l’umidità fa da padrona. Polvere, sporcizia e muffa si formano quindi con molta facilità e possono conferire ai vestiti odori sgradevoli. Per questo è necessario pulire regolarmente e correttamente il cassetto della lavatrice, ma anche l’apparecchio stesso.

Anche se sembra un’operazione banale, e può apparire strano il fatto che la lavatrice si sporchi, è invece inevitabile che ciò accada. Come detto prima, i residui di detersivo, di calcare, di sporcizia rilasciati dai panni contribuiscono a rendere sporca la lavatrice e a ridurre la sua efficienza.

Perché è importante pulire la lavatrice

La pulizia della lavatrice è importante per diversi motivi. Prima di tutto, lavare la biancheria in una lavatrice sporca vuol dire non ottenere un risultato ottimale. I capi vengono lavati male e non risultano ben igienizzati. Inoltre, i colori appaiono spenti e l’odore che emanano spesso non è piacevole.

Infine, è bene sapere che una lavatrice poco pulita, piena di sporco e di calcare, consuma più detersivo e più energia e rischia di danneggiarsi con più facilità. Eppure, c’è un modo semplice per evitare che la muffa e lo sporco si riformino nuovamente nel giro di poco tempo.

Ricorrere agli ingredienti naturali è la soluzione migliore per eliminare muffa e sporco dalla lavatrice. Ecco cosa devi usare per avere un bucato senza cattivi odori, si tratta di ingredienti economici e facili da reperire!

Come eliminare sporco e muffa

Esiste un prodotto naturale molto efficace per eliminare lo sporco e la muffa dalla lavatrice, che ti consentirà di mantenerla pulita molto a lungo. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, ingrediente naturale molto efficace nel rimuovere sporcizia e muffa da questo elettrodomestico, ecco come fare:

Togliere il cassetto del detersivo;

Cospargerlo di bicarbonato di sodio;

Spazzolare le superfici con un vecchio spazzolino;

Continuare a spazzolare aggiungendo dell’acqua;

Sciacquare il contenitore sotto l’acqua corrente.

A questo punto spruzzare l’aceto bianco nel vano del cassetto della lavatrice e lasciare agire per 10 minuti per far sciogliere lo sporco e facilitare la pulizia. Spazzolare con lo spazzolino da denti per rimuovere qualsiasi incrostazione e infine sciacquare. Se necessario ripetere l’operazione, allo scopo di pulire del tutto il vano. Spruzzare l’aceto anche sulla guarnizione e sul frontale e sciacquare.

Bicarbonato di sodio e aceto

Per eliminare i cattivi odori all’interno è consigliabile anche fare un ciclo di lavaggio a vuoto con il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco. Entrambi sono efficaci per mantenere a lungo pulito l’elettrodomestico, ecco come fare:

Mettere del bicarbonato sia nella vaschetta del lavaggio che del prelavaggio;

Versare l’aceto bianco nel reparto dell’ammorbidente;

Impostare la temperatura a 90 gradi e avviare un ciclo di lavaggio a vuoto.

A procedura ultimata sarà disinfettata e libera da ogni impurità. Per completare l’operazione di pulizia prendere un asciugamano asciutto e pulire la guarnizione anche dall’interno e l’oblò. L’elettrodomestico sarà sempre efficiente e pulitissimo!