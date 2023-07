Bucato morbidissimo col metodo dei 3 cucchiai: non hai mai avuto risultati simili

By

Sapevi che puoi avere un bucato morbidissimo col metodo dei 3 cucchiai? Anche se ti sembra impossibile, sappi che è la verità, perciò provalo anche tu. Ecco in cosa consiste questo metodo!

Non ci crederai, ma sono sufficienti 3 cucchiai per avere un bucato morbidissimo. Proprio così, con questo metodo i tuoi capi saranno soffici e morbidi come non li hai mai avuto prima.

Si tratta di un metodo semplicissimo e anche super economico. Inoltre, potrai usare ingredienti facili da reperire, che puoi avere anche in casa e quindi non dovrai acquistare. Scopriamo qual è questo metodo dei 3 cucchiai per avere un bucato sofficissimo e morbido!

Un bucato morbido è il sogno di tutti

Fare il bucato è immancabile in tutte le case, anche se si tratta di carichi non eccessivi. Se da un lato le famiglie hanno la necessità di fare la lavatrice più volte a settimana, anche chi vive da solo non può fare a meno di metterla almeno una volta ogni 7 giorni.

In ogni caso, l’imperativo è sempre lo stesso, avere panni morbidissimi e soffici. Giusto, ma come fare? Spesso è colpa di un carico di panni eccessivo, della lavatrice sporca, del detersivo, o magari anche dell’ammorbidente.

Oppure, non si rispettano certe regole nel fare il bucato e quindi addio morbidezza. Sicuramente indossare indumenti duri e dormire su lenzuola che sembrano di cartone non è piacevole, ma come risolvere il problema? Ebbene, ti sembrerà strano, ma esiste un metodo detto dei 3 cucchiai che ti farà avere un bucato morbidissimo e super soffice.

Dovrai usare semplicemente ingredienti naturali, economici e che magari hai già in casa. Nessun prodotto costoso o irreperibile, ma solo ingredienti facili da trovare e da usare con un procedimento davvero elementare.

Il metodo dei 3 cucchiai per un bucato morbidissimo

Per mettere in pratica il metodo dei 3 cucchiai servono 3 ingredienti: bicarbonato di sodio, acido citrico e sapone di Marsiglia. Ecco la procedura per applicare questo metodo e ottenere un bucato super morbido:

Prendere 3 cucchiai di aceto citrico e versarli in 400 ml di acqua bollente;

Amalgamare con cura la miscela;

Versare la miscela dalla consistenza liquida in un flacone richiudibile e metterlo in frigo.

Tutte le volte che devi fare la lavatrice, usa un cucchiaio della miscela ottenuta e lascia quella che rimane in frigo. Quando devi avviare il ciclo di lavaggio dei capi sporchi, prima ancora di metterli nel cestello, ecco cosa devi fare:

Metti 3 cucchiai di bicarbonato nel cestello della lavatrice;

Adesso metti il bucato sporco nel cestello;

Metti nel vano del detersivo 3 cucchiai di sapone di Marsiglia che hai sciolto in precedenza a bagnomaria;

Aggiungi nella vaschetta dell’ammorbidente la miscela con acido citrico.

Dopo aver seguito passo dopo passo la procedura puoi avviare il ciclo di lavaggio. Una volta finito, potrai togliere i panni dal cestello e constatare la loro eccezionale morbidezza. Non solo, il bucato sarà anche molto profumato, come non lo hai mai avuto prima!

Azione dei 3 ingredienti

Il merito del bucato morbidissimo e profumato è dei 3 ingredienti usati. Il bicarbonato di sodio, ingrediente eccezionale per assorbire ed eliminare gli odori, è anche un deodorante, ottimo sbiancare i tessuti e rimuovere le macchie. Gli indumenti acquisiscono una particolare morbidezza e sembrano come nuovi.

Altrettanto efficace nell’ammorbidire i tessuti è anche l’acido citrico, una sostanza ecologica e a ridotto impatto ambientale. Valida alternativa agli ammorbidenti aggressivi che si trovano sul mercato, l’acido citrico rende morbidi gli indumenti in quanto neutralizza l’alcalinità del lavaggio provocata dal detersivo.

Il sapone di Marsiglia, per la sua natura delicata, è un ottimo detergente per il bucato, ha un elevato potere sgrassante, antibatterico e disinfettante. Inoltre, regala ai capi un profumo unico e inconfondibile, che nessun altro detersivo sa dare!