“Rispondo alle critiche con i fatti” dice Giorgia Meloni, che poi ammette di non avere ancora deciso sulla via della seta. Il New York Times: “Prova ad apparire moderata”.

Giorgia Meloni risponde, in parte, alle critiche. O meglio, la premier ha fatto sapere nella sua ultima uscita di non volere calarsi nella bagarre delle polemiche e di avere intenzione di lavorare piuttosto. Dopo l’incontro con Joe Biden sono arrivate diverse critiche alla presidente del Consiglio da parte di noti quotidiani statunitensi, tra cui il New York Times che l’ha dipinta come una “finta moderata”, anti Europa sotto la maschera. La premer oltre le gaffe della bandiera prova a rispondere con i fatti.

Vertice Usa, Giorgia Meloni: “Non sono un mostro”

Se nel Vecchio Continente, complici le miriadi di foto di rito, gli incontri e i colloqui moderati, Giorgia Meloni ha dato assaggi di grande centrismo ed europeismo, oltreoceano i media e l’opinione pubblica alla nuova faccia della presidente del Consiglio italiana proprio non vuole credere.

Le capriole della premier, che sembra veramente aver messo da parte imbarazzanti simpatie putiniane e trumpiane dei tempi dell’opposizione e che è diventata nel frattempo la più grande sostenitrice delle alleanze atlantiche, non sono piaciute a una fetta di stampa statunitense, ma Meloni è riuscita a Washington a trovare riparo nell’emittente Fox News.

Il programma, storicamente vicino a repubblicani e partiti di destra americani, ha ospitato la premier che si è voluta difendere dalle critiche arrivate dicendo di essere stata trattata come un mostro, ma che in realtà un mostro non è: “Non c’è nulla che voglio dire a coloro che mi criticano. L’unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati: stiamo crescendo di più delle altre economie, abbiamo un livello alto di occupazione stabile, di occupazione femminile. Le cose stanno andando bene“.

Giorgia Meloni a Fox News: “Incontro lungo e aperto”

Su uno dei punti fondamentali però del suo incontro con Joe Biden delle scorse ore, Meloni si dice ancora dubbiosa. Sul tavolo con il presidente americano c’era infatti quell’accordo con la Cina effettuato – tra incomprensibili tripudi – da Matteo Salvini ai tempi del governo giallo-verde che risulta adesso nell’ambito delle alleanze un sassolino nella scarpa per gli States. E a Giorgia Meloni, visto il noto dissidio tra Washington e Pechino, è stato chiesto senza tanti giri di parole di sedersi, sfilarsi la scarpa, e sbarazzarsene.

Sulla nuova via della seta però Meloni ha detto alla Fox di non avere ancora deciso, nonostante il presidente del Consiglio abbia parlato dell’incontro con Biden in maniera positiva: “Un incontro lungo e aperto” ha detto nel suo intervento, dove le discussioni hanno riguardato anche temi come quello della crisi globale e delle “le cose intorno a noi sembrano cambiare”. Sullo scetticismo degli Usa nei suoi confronti, Meloni ha risposto a Maria Bartiromo che “come è accaduto per altri leader nel mondo sono stata descritta come un mostro che non sono“.