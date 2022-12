Addio modalità aereo: la Commissione europea cambia le regole

By

È stato deciso in questi giorni, dalla Commissione Europea, che anche all’interno degli aerei sarà possibile l’utilizzo degli smartphone.

Nel dettaglio, sarà possibile usufruire della rete mobile mentre si vola, al contrario di quelle che erano le regole fino a questo momento.

Addio modalità aereo

Tutti sappiamo che mentre si vola non si può utilizzare il telefono, da qui la cosiddetta modalità aereo, ovvero una configurazione in cui il telefono non può effettuare né ricevere chiamate, né in alcun modo accedere alla rete.

Tuttavia la Commissione Europea ha deciso di cambiare questa regola per coloro che viaggiano all’interno dell’Unione Europea. Per loro arrivano delle novità, infatti ci sarà una nuova configurazione di rete che consentirà loro di utilizzare a pieno lo smartphone e tutte le sue funzionalità.

Le compagnie aeree saranno quindi in grado di fornire la più recente tecnologia 5G all’interno degli aerei, insieme alle precedenti generazioni di tecnologia mobile.

Si tratta di un passo avanti molto importante che molti aspettavano e il Commissario per il Mercato Interno, Thierry Breton, ha dichiarato

“Il 5g consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee. volare non sarà più un limite e si potrà comunque usufruire della connettività superveloce e ad alta capacità”.

Come funziona

Dal 2008, la decisione di esecuzione della Commissione ha riservato determinate frequenze per le comunicazioni mobili sugli aerei, consentendo alle compagnie aeree di fornire servizi di messaggistica, telefonate e dati ai passeggeri che volano nell’UE.

Oggi invece grazie a questo aggiornamento su tale decisione, si aprono le porte per l’ampia diffusione del 5G, con un servizio erogato in maniera molto semplice.

All’interno degli aeromobili verrà attrezzata una cabina che utilizzando apparati di rete, la cosiddetta “pico-cella”, connetterà gli utenti e consentirà ai passeggeri di chiamare e scambiare dati tramite una rete satellitare, tra il velivolo e la rete mobile terrestre.

La Commissione ha inoltre modificato una decisione in merito alle bande di frequenza a 5 GHz , che rende disponibili le bande per il Wi-Fi nel trasporto su strada, ad esempio quando si viaggia in auto.

Quest’ulteriore decisione pone le basi per le future applicazioni del metaverso. Secondo questa, Gli Stati membri dell’Unione Europea renderanno disponibile la frequenza a 5 GHz per l’utilizzo a bordo dei veicoli su strada, il prima possibile ma rispettando comunque il limite del 30 giugno 2023.

Resta da sapere se le compagnie aeree accetteranno questa decisione, anche perché in questo modo il prezzo del biglietto forse aumenterà e Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, ipotizza che forse non tutti i passeggeri saranno disposti a sostenerlo solo per potersi connettere a bordo.