Addio macchie di cloro della piscina dai costumi da bagno: come devi rimuoverle

Le macchie di cloro che rimangono sui costumi da bagno saranno solo un brutto ricordo grazie a questi trucchi. Ecco cosa devi fare.

Chi non può o non vuole andare al mare in estate opta generalmente per la piscina. Si tratta di un buon compromesso per rinfrescarsi in acqua e prendere il sole, magari senza allontanarsi troppo da casa propria. Tornati da una giornata in piscina, però, ci rendiamo conto di un problema davvero fastidioso: le macchie di cloro sui costumi da bagno. Come possiamo rimuoverle?

Elimina le macchie di cloro sui costumi da bagno

Sappiamo che il cloro viene utilizzato all’interno dell’acqua delle piscine come disinfettante. E visto che nella maggioranza dei casi le piscine contengono grandi volumi d’acqua e ospitano numerose persone, la quantità di cloro da utilizzare per disinfettarne l’acqua è importante.

Motivo per cui il cloro tende a formare evidenti patine bianche sia sulla pelle che sui vestiti, o peggio, sui costumi da bagno. Eliminare queste macchie può sembrare complicato, ma in realtà non è impossibile. Almeno, se conosciamo i giusti rimedi naturali.

Prima fra tutte l’acqua corrente: far scorrere un po’ d’acqua dolce sulle macchie di cloro e strofinare leggermente è spesso il modo migliore per sbarazzarsene. Questo, ovviamente, a patto che i costumi da bagno vengano risciacquati in questo modo appena ne abbiamo la possibilità.

In caso contrario, il cloro penetrerà nelle fibre di tessuto e il colore originale del nostro costume sbiadirà senza rimedio. Per questo, la scelta ideale sarebbe quella di fare la doccia subito dopo aver fatto il bagno in piscina, così che il cloro non aderisca ai tessuti.

Aceto bianco e sapone di Marsiglia per macchie ostinate

Nel caso in cui le macchie di cloro si siano ormai fissate al tessuto dei nostri costumi da bagno, ci sono dei rimedi più “aggressivi” a cui possiamo ricorrere. Tra questi c’è l’aceto bianco, ideale per sgrassare anche le macchie incrostate.

Per utilizzarlo, uniamo due parti uguali di aceto e acqua fredda all’interno di una bacinella e mescoliamo. Dopodiché, immergiamo i costumi all’interno della soluzione ottenuta e lasciamoli in ammollo per almeno 3 ore, a seguito delle quali potremo risciacquare e lavare a mano.

Un altro ingrediente naturale utilissimo a rimuovere le macchie di cloro dai costumi da bagno è il sapone di Marsiglia. Si tratta di uno smacchiatore naturale delicato, che rilascia anche un gradevolissimo profumo. Per sgrassare le nostre macchie di cloro con il sapone di Marsiglia, uniamo qualche scaglia di questo prodotto ad una bacinella d’acqua, e poi lasciamo i nostri costumi in ammollo per diverse ore.

Una volta scaduto il tempo per l’ammollo, risciacquiamo i capi sotto l’acqua corrente e stendiamoli ad asciugare all’aria aperta, ma non esponiamoli a luce diretta. In questo modo, le macchie di cloro saranno finalmente sparite.

Bicarbonato per le macchie di cloro sui costumi da bagno

Non l’abbiamo ancora menzionato, ma è chiaramente il principe degli sgrassatori naturali: il bicarbonato. Questo prodotto è perfetto soprattutto per i tessuti di cui sono composti i costumi da bagno.

Per sfruttarne il potere sgrassante, sciogliamo 2 cucchiai di bicarbonato in acqua tiepida all’interno di una bacinella. Lasciamo i costumi in ammollo e poi risciacquiamo. Dopo averli fatti asciugare, noteremo che dai nostri costumi da bagno saranno sparite non solo le macchie di cloro, ma anche il suo odore!