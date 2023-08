Salsedine sui vestiti, come rimuoverla in maniera rapida e naturale: la soluzione

Di addio alla salsedine sui vestiti grazie a questi trucchi semplici e naturali, ti bastano pochi ingredienti. Ecco quali sono.

Le giornate trascorse al mare sono davvero le più belle, soprattutto quando si è in vacanza in ottima compagnia. Come ogni cosa, però, hanno i loro lati negativi, ad esempio gli aloni di salsedine che puntualmente rimangono sui vestiti. Esiste un modo per eliminare facilmente le macchie di salsedine sui vestiti? Certo, anche più di uno, e sono tutti rimedi naturali.

Rimuovi la salsedine sui vestiti

La salsedine è composta dai sali che si trovano all’interno dell’acqua del mare. Questi sali, in quanto tali, seccano la pelle e i capelli, e in più lasciano aloni bianchi su costumi da bagno e capi d’abbigliamento. Per fortuna la natura stessa ci viene incontro dandoci gli strumenti di cui abbiamo bisogno per risolvere il problema.

Innanzitutto, se si tratta di macchie superficiali possiamo utilizzare della semplice acqua. Sciacquiamo quindi i capi colpiti dalla salsedine con acqua e sapone, poi lasciamo ad asciugare: l’alone sarà sparito. Comunque, potremmo non essere in grado di lavare subito il costume o l’indumento su cui si è formato l’alone.

In quel caso, però, non abbiamo nulla da temere, perché entrano in gioco i cosiddetti rimedi della nonna. Uno di questi consiste nel mettere in ammollo in acqua tiepida i capi d’abbigliamento interessati dal problema. Aggiungiamo alcune scaglie di sapone di Marsiglia e infine lasciamo il tutto in ammollo.

Se non dovessimo avere del sapone di Marsiglia a disposizione, potremmo utilizzare altri saponi naturali o neutri, come il sapone giallo. Una volta detersi i nostri capi, sfreghiamoli in corrispondenza delle macchie, poi risciacquiamo in una bacinella con semplice acqua fredda. Procedendo in questo modo, cancelleremo gli aloni bianchi pur preservando il colore originale del capo che stiamo lavando.

Lavaggio a mano con aceto per macchie più ostinate

Potrebbe capitare che le macchie di salsedine sui vestiti siano più ostinate del previsto, magari dopo una vacanza durante la quale non siamo riusciti a sciacquarli. Anche in questo caso, la soluzione esiste, e sta nel lavaggio a mano. Prendiamo quindi i vestiti macchiati e lasciamoli in ammollo in acqua calda e aceto bianco per 3 ore circa.

Ricordiamo inoltre che la proporzione da usare per dosare correttamente acqua e aceto in questa miscela è 3 cucchiai di aceto per un litro d’acqua. L’aceto bianco è l’ingrediente perfetto per eliminare questo tipo di macchie, perché sgrassa preservando i colori dei tessuti, evitando che sbiadiscano.

Dopo aver lasciato i nostri capi ammollo in acqua e aceto per 3 ore, laviamoli a mano come sempre. In alternativa, possiamo lavarli in lavatrice, a patto che si tratti di un ciclo di lavaggio a freddo. Attenzione anche all’asciugatura dei capi: è preferibile farli asciugare al rovescio. In questo modo, la luce del sole non li farà seccare, rischiando di peggiorare la situazione dell’alone di salsedine.

Prevenire la salsedine sui vestiti

Al contrario di quanto possiamo pensare, la salsedine non deve per forza macchiare i nostri vestiti. Se infatti prendiamo le giuste abitudini, come ad esempio fare la doccia con acqua dolce dopo il bagno, scopriremo che le macchie di salsedine si possono evitare.