Condizionatore, svelato il tasto da cliccare per fare crollare subito la bolletta

Sapevi che esiste un tasto da cliccare sul condizionatore per abbassare i costi della bolletta? Ecco di quale tasto stiamo parlando e come usarlo per far crollare la bolletta!

Un modo per far crollare i costi della bolletta c’è, basta cliccare su un tasto del condizionatore, apparecchio indispensabile per rinfrescare gli ambienti quando fa molto caldo. Infatti, nel periodo estivo l’uso del condizionatore è fondamentale per rendere gli ambienti più vivibili, soprattutto quando c’è il caldo afoso.

Proteggersi dalle elevate temperature è essenziale per recuperare le forze e stare bene, quindi l’uso dei condizionatori in casa è necessario. Ecco quale tasto devi cliccare per abbassare la bolletta!

Accendere il condizionatore è oneroso

Quando fa molto caldo non si può rinunciare all’uso del condizionatore. Per fortuna esistono apparecchi che riescono a raffreddare gli ambienti in pochi minuti e permettono di respirare.

Chi possiede un condizionatore riesce a rendere l’ambiente vivibile anche quando l’afa sembra avvolgere tutto. In molte case ci sono addirittura più condizionatori o impianti centralizzati che consentono all’aria di circolare ovunque.

È chiaro che i consumi aumentano, perché i condizionatori funzionano con l’energia elettrica e stando accesi per molto tempo fanno lievitare le bollette. Purtroppo, non ci sono alternative migliori del condizionatore per raffreddare gli ambienti quando fa molto caldo ed è inevitabile pagare bollette onerose.

Tuttavia, esiste un segreto per risparmiare sui consumi e abbassare le bollette, da sfruttare per poterne trarre vantaggi e pagare meno. Ma di quale trucco si tratta? Questo segreto è presente nei condizionatori di nuova generazione, vediamo perché.

Il trucco per risparmiare nei modelli nuovi

Gli apparecchi di nuova generazione sono sicuramente più performanti e soprattutto sono presenti in varie classi energetiche. Infatti, il primo modo per risparmiare sui consumi è acquistare un condizionatore che appartiene ad una classe energetica superiore.

Tuttavia, i condizionatori di ultima generazione sono dotati anche di altre funzioni tecnologiche studiate apposta per far risparmiare i consumatori. Per poterle utilizzare e sfruttare in pieno bisogna però conoscerle bene e imparare ad usarle.

Esiste la funzione di deumidificatore, ovvero la funzione dry, che permette di togliere l’umidità in eccesso e consumare così meno energia, risparmiando sulle utenze. Esiste anche la modalità Fan, ottima per far girare l’aria negli ambienti senza variare la temperatura. Il tasto swing serve invece a modificare la direzione del flusso dell’aria. Con questa funzione l’aria viene distribuita negli ambienti in maniera omogenea.

Condizionatore: quale tasto premere per calare la bolletta

Sul telecomando del condizionatore è presente un tasto che consente di ottenere un significativo risparmio sulla corrente elettrica e quindi anche sulle bollette. Stiamo parlando del tasto che si riferisce alla modalità eco, che prevede la regolazione automatica dell’apparecchio. Cosa vuol dire?

In pratica, l’apparecchio stesso valuta quale temperatura è presente nell’ambiente e abbassa la temperatura in base ad essa, permettendo così di risparmiare sui consumi. Di conseguenza, una volta che i consumi sono inferiori, anche i costi della bolletta si ridurranno.

In questo modo potrai risparmiare notevolmente sui costi delle bollette, generando un risparmio concreto di cui beneficerà il bilancio familiare.

Condizionatore, devi premere il tasto powerful

Particolarmente utile è anche il tasto powerful presente sul telecomando del condizionatore. Si tratta di una modalità che ha la funzione di raffreddare rapidamente la stanza, in modo tale da spegnere il condizionatore con largo anticipo.

Anche se nel momento dell’uso alla potenza massima i consumi ovviamente aumenteranno, in compenso potrai risparmiare quando l’apparecchio rimane spento. Devi decidere tu se e quando usare questa funzione e farlo sempre con cautela.

Un altro segreto per risparmiare sui consumi e pagare importi di bollette inferiori è quello di optare per apparecchi in classe energetica A o A+++ al momento dell’acquisto. I condizionatori appartenenti a questa classe consentono di ridurre fino al 30 % i costi delle bollette, un risparmio significativo che influisce notevolmente sul bilancio familiare.