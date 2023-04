Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo compie 75 anni

Il 9 aprile del 1948, sotto il segno zodiacale dell’Ariete nasceva a Venezia Patty Pravo. Definita come l’eterna ragazza ribelle del Piper, Nicoletta Strambelli è una delle poche pop star che ha lasciato il segno in oltre 50 anni di carriera, attraversando varie epoche e rimanendo nel cuore di più generazioni di fan.

La cantante di Pazza Idea, singolo famosissimo negli anno ‘90, compie 75 anni e ancora oggi dimostra di avere grinta, bellezza e fascino invidiabile.

I grandi successi di Patty Pravo

Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, festeggia i suoi primi 75 anni in tutta la sua bellezza. Nata a Venezia nel 1948, vanta alle spalle oltre mezzo secolo di carriera, abbracciando diverse generazioni di fan.

Da giovane approda a Londra, con quella capigliatura biondo platino che da sempre è stato il suo segno distintivo fino ad oggi, ma solo quando ritorna in Italia che le si aprono le porte dei primi successi e dei primi debutti.

Ribattezzata la ragazza del Piper perchè nel famoso locale di Roma canta uno dei suoi primi singoli, inciso nel 1966: Ragazzo triste. Da lì in poi è stato un susseguirsi di escalation e sul finire degli anni ‘60 raggiunge la sua notorietà con i brani che ancora oggi sono ascoltati anche dalle nuove generazioni.

Da “la bambola” a “Pensiero stupendo” fino ad arrivare a “Pazza idea”: negli anni ‘70 Patty Pravo trasmette la trasgressione all’interno delle sue canzoni, parlando con estrema eleganza di rapporti a tre e di sogni proibiti.

Le sue apparizioni al Festival di Sanremo

Una vita e una carriera vissuta intensamente, senza freni, arrivando anche al punto di farsi arrestare per essere in possesso di hashish. Lei che non sente addosso il peso dei suoi 75 anni. Oltre la metà della sua vita dedicata alla musica.

A confermarlo i suoi 110 milioni di dischi venduti in mezzo secolo di attività professionale e aver partecipato al festival di Sanremo ben 10 volte. La sua ultima apparizione risale nel 2019, quando ha gareggiato insieme a Briga, a dimostrazione del fatto che riesce ad abbracciare le nuove generazioni.

Lei, pur non avendo mai raggiunto il primo posto al teatro dell’Ariston è sempre riuscita, per un motivo o per un altro, a farsi notare e lasciare il segno: tutti ricordano la sua discesa verso la scalinata nel 1984 in versione bamboletta cinese quando presentò alla kermesse “e dimmi che non vuoi morire”.

Patty Pravo, nella sua carriera da popstar, ha avuto un grande successo in Cina, ha ottenuto premi e riconoscimenti. Da un punto di vista sentimentale ha avuto una vita molto movimentata poiché è convolata a nozze ben 5 volte.

“Sono la persona più normale che conosco”.

Queste le sue parole rilasciate recentemente durante una intervista.