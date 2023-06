500 calorie nel giro di un’ora, con il trucco della passeggiata le consumi subito

Con il trucco della passeggiata puoi subito tornare in forma: così consumi 500 calorie nel giro di un’ora. Ecco l’efficace sistema per perdere peso senza fatica.

Se vuoi tornare in forma senza stancarti troppo, ecco il metodo che fa al tuo caso. Con il trucco della passeggiata puoi bruciare fino a 500 calorie all’ora. Perché non provare? Risultati garantiti.

Come ritornare in forma in poco tempo

L’estate ormai è arrivata ed è tempo di andare al mare. Se ancora non hai inaugurato la stagione balneare perché ti senti a disagio con quel costume troppo stretto o perché ti guardi allo specchio e non ti piaci abbastanza, significa che è giunto il momento di rimettersi in forma.

Sei ancora in tempo! Esistono numerose tecniche che puoi mettere in pratica per perdere peso facilmente, per tonificare i muscoli e bruciare calorie. Sai che puoi ottenere risultati grandiosi senza fare troppi sforzi?

La regola numero 1 è questa: mangiare bene. Sappiamo che una dieta equilibrata è il presupposto per tornare in forma velocemente. Dovresti eliminare dalla tua routine nutrizionale tutto ciò che fa male al tuo organismo e che rappresenta un ostacolo alla perdita di peso.

Una dieta sana ed equilibrata prevede per esempio l’esclusione o la moderazione di:

alimenti fritti;

bevande alcoliche;

cibi zuccherati.

Regola numero 2: praticare attività fisica. Il movimento, insieme ad un’alimentazione sana, ti consente di bruciare tantissime calorie. Non hai bisogno necessariamente di iscriverti in palestra o di sudare per ore in luoghi chiusi e affollati. Con il trucco della passeggiata puoi bruciare fino a 500 calorie all’ora.

Il trucco della passeggiata per bruciare 500 calorie nel giro di un’ora

Con il caldo che diventa sempre più intollerabile, chiudersi in palestre affollate non è un’idea che alletta tutti. Potresti decidere però di praticare attività fisica all’aperto, così ne gioverà non solo il tuo corpo ma anche la tua mente.

Se non hai però voglia di affaticarti troppo o se la corsa non fa al tuo caso, c’è un altro sistema che puoi adoperare per perdere peso velocemente: conosci il trucco della passeggiata? Con questa tecnica bruci fino a 500 calorie nel giro di un’ora.

La scienza dell’alimentazione ci insegna che ad un attività fisica molto intensa corrisponde un grande consumo di calorie. La corsa, per esempio, è uno degli sport che più facilmente consente di perdere peso.

Ci sono però molti inconvenienti che essa può presentare, pensiamo agli infortuni o alla necessità di programmare gli allenamenti. Perché non praticare allora un’attività tranquilla ma che garantisce ugualmente un importante consumo calorico? Se vuoi tornare in forma bruciando tante calorie, senza sforzarti troppo, allora devi conoscere il trucco della passeggiata.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Geriatrics Society, passeggiare aiuta a proteggere la salute del cuore sia nei giovani che negli anziani oltre che a garantire la perdita di peso.

Una donna di media statura e normopeso, secondo alcune statistiche, se cammina ad un ritmo moderato può bruciare fino a cinque calorie al minuto. In 1750 minuti si bruciano pertanto 7000 calorie che corrispondono ad un chilo di grasso.

Questo significa che se in un mese riesci a fare 29 ore di cammino, puoi perdere fino ad 1 kg al mese. Dunque, se vuoi rimetterti in forma e anche in breve tempo, il trucco della passeggiata fa al caso tuo.

Tra l’altro puoi camminare all’aperto, in città, in montagna o dove preferisci. Non hai bisogno di nessun tipo di equipaggiamento particolare ma solo di comode scarpette da ginnastica e di una bottiglia di acqua per idratarti, soprattutto quando fa più caldo.

Se invece sei più temerario e adori percorrere sentieri di montagna, sappi che puoi bruciare fino a 500 calorie all’ora solo portando un peso extra (per esempio uno zaino pesante sulle spalle) o camminando con un’andatura moderata. Ecco il segreto per tornare in forma senza stancarsi troppo.