L’Olimpia Milano ha vinto lo scudetto battendo la Virtus Bologna in gara 7

L’Olimpia Milano ha vinto lo scudetto del basket battendo la Virtus Bologna nella ultima gara delle finali di Serie A.

La vincitrice del campionato di basket italiano è l’Olimpia Milano, che ha battuto 67 a 55 la Virtus Bologna con il risultato di 67 a 55. Si tratta della trentesima vittoria della squadra nella sua storia e della quarta della serie.

Le due migliori squadre italiane del campionato di basket si sono incontrate per il terzo anno consecutivo. L’incontro si è tenuto stasera al Forum di Assago ed è molto importante per Milano perché si tratta del secondo scudetto consecutivo ma anche di quello che decreta la terza stella sullo stemma, infatti se ne ottiene una ogni dieci vittorie.

L’Olimpia e la Virtus sono considerate le migliori italiane del campionato di basket, allenate rispettivamente da Ettore Messina e Sergio Scariolo. Guardando agli anni passati, entrambe le squadre si sono sapute far valere, a partire da quella che oggi è stata battuta. Nel 2021 infatti la Virtus Bologna vinse con il cosiddetto “cappotto”, battendo l’avversaria con un 4 a 0 che in serie A non capitava da anni.

Poi però nel 2022 l’Olimpia Milano si è ripresa la rivincita ottenendo lo Scudetto, il quinto dell’era Armani, con 4 partite vinte e 2 sconfitte.

Anche quest’anno le finali non sono state meno entusiasmanti, infatti la squadra milanese aveva cominciato alla grande, ottenendo due vittorie consecutive giocando in casa. Poi la Virtus ha pareggiato la serie sempre con due vittorie in casa, una delle quali è arrivata ai tempi supplementari.

Lunedì l’Olimpia era però in vantaggio anche se poi nel match di mercoledì non è riuscita ad avere la meglio.

Miglior giocatore della gara decisiva delle finali è stato Gigi Datome, stesso nome premiato l’anno scorso per lo stesso motivo. Il cestista di Montebelluna, ala piccola dell’Olimpia, ha totalizzato 16 punti e 4 rimbalzi in 24 minuti giocati.

Anche Billy Baron non è andato male, ha infatti totalizzato 11 punti, dietro di lui poi Shavon Shields con 10.

La gioia di Ettore Messina

Il primo a esprimere grande gioia per il trentesimo scudetto è stato l’allenatore Ettore Messina, che oltre a complimentarsi con i giocatori per la bravura in campo, ha ringraziato anche il proprietario Giorgio Armani e il presidente Pantaleo dell’Orco, che sempre hanno sostenuto al squadra anche nei momenti bui.

“ringrazio anche lo staff, fatto da persone competenti e in gamba, sia per quanto riguarda la parte tecnica che gli uffici. infine ringrazio i tifosi che mai ci hanno fatto mancare il loro calore”.

Anche Messina aveva dubbi di poter vincere quattro partite in casa però è stata una bellissima soddisfazione e un risultato raggiunto grazie a prestazioni di grande collaborazione.

L’allenatore ha anche rivolto un pensiero alla sua famiglia, per poi tornare a elogiare il club che ha saputo portare a casa uno scudetto nonostante una prima parte di Eurolega molto scadente. Anche noi della redazione facciamo i nostri complimenti ai ragazzi dell’Olimpia.