Perché è fortemente sconsigliato scuotere la testa se hai l’acqua nelle orecchie

Se hai l’acqua nelle orecchie non dovresti mai scuotere fortemente la testa. Ecco perché è sconsigliato. Non hai idea di quanti danni puoi provocare all’apparato uditivo.

Perché è fortemente sconsigliato scuotere la testa se ti entra l’acqua nelle orecchie? Oggi lo scopriamo e la ragione sorprenderà sicuramente anche te. Dopo questa lettura ti garantiamo che troverai una soluzione alternativa per liberare le orecchie dall’acqua.

Come proteggere l’apparato uditivo

Il nostro apparato uditivo è complesso e delicato, ragion per cui dobbiamo prendercene cura al meglio. La sensibilità alle orecchie e i dolori che spesso lamentiamo, sono causa di disattenzioni che potrebbero costarci caro.

Per esempio, i medici consigliano di utilizzare i tappi per le orecchie persino quando ci facciamo la doccia proprio per evitare che essa possa entrare nel condotto uditivo e infiammarlo.

Non è mai un’idea buona mantenere le orecchie bagnate: è necessario sempre che l’acqua in eccesso venga fuori dai condotti uditivi altrimenti il rischio di infiammazioni è davvero molto alto.

Se c’è una abitudine comune che tutti mettiamo in pratica ma che è sbagliatissima è questa: scuotere la testa quando entra l’acqua nelle orecchie. Ecco perché è fortemente sconsigliato fare una cosa del genere. Parla la scienza e spiega nel dettaglio perché questa pratica può essere solo dannosa.

Perché non devi scuotere la testa se hai l’acqua nelle orecchie

Non dovresti mai scuotere la testa se hai l’acqua nelle orecchie: parola della scienza. Questa abitudine che tutti mettiamo in pratica è sbagliatissima. Ma perché è sconsigliata? Cerchiamo di scoprirlo.

Capita spesso che dopo la doccia o anche dopo un tuffo in mare o in piscina, tanta acqua finisca per accumularsi nelle nostre orecchie. L’istinto naturale è quello di scuotere la testa per liberare il condotto uditivo.

Ma sai che questa pratica può causare problemi anche piuttosto seri al cervello? Uno studio condotto dall’Università della Virginia ha dimostrato i danni che questa pratica scorretta può comportare.

Il dottor Anuj Baskota insieme al suo team, ha ricostruito un condotto uditivo in 3D simulando perfettamente l’orecchio umano e al suo interno ha inserito dell’acqua. Poi ha scosso con una certa veemenza il modello fino a causare la fuoriuscita dell’acqua stessa.

La conclusione dello studio condotto dal dottor Baskota con il suo team è piuttosto preoccupante: scuotendo la testa si crea un’accelerazione critica di 10 grammi che è la forza necessaria per far uscire l’acqua dalle orecchie.

Proprio questa forza è sufficiente a causare persino danni cerebrali soprattutto nei bambini che hanno i condotti uditivi più piccoli e che utilizzano più energia per l’espulsione dell’acqua.

Minore invece l’energia utilizzata dagli adulti e quindi l’accelerazione, perché i nostri canali uditivi sono di diametro maggiore e pertanto l’eventuale danno cerebrale sarà certamente inferiore.

Puoi adottare ovviamente delle tecniche più sicure per evitare che l’acqua entri nelle orecchie o per liberare i condotti uditivi bagnati. Per esempio, puoi utilizzare i classici tappi per le orecchie in silicone che eviteranno al liquido di penetrare nel condotto uditivo e di infiammarlo.

Esiste però anche un’altra soluzione consigliata dai medici. Te la spieghiamo. Se il tuo orecchio è molto bagnato, puoi introdurre al suo interno, con l’aiuto di un contagocce, un po’ di acqua diluita con una goccia di aceto o di alcool.

Questi due liquidi vanno ad abbassare la cosiddetta tensione superficiale dell’acqua che dunque uscirà facilmente dalle orecchie. Questa tecnica è perfetta soprattutto se ad essere bagnate sono le orecchie dei più piccini.

Bisogna prendersi cura delle orecchie nel miglior modo possibile. L’acqua può causare davvero danni importanti non solo al timpano ma anche al corpo intero: un orecchio otturato dall’acqua può provocare per esempio sensazioni di stordimento, giramenti di testa o vertigini.

Massima attenzione si deve prestare poi alle orecchie di neonati e bambini nei quali la tromba di Eustachio è di dimensioni ridotte rispetto a quella di un adulto. Se l’acqua contiene poi germi che entrano nell’orecchio e quest’ultimo si mantiene umido, il rischio di sviluppare una otite è davvero molto alto.

Senza dubbio, è importante procedere al drenaggio dell’acqua per evitare infiammazioni e i metodi che ti abbiamo esposto poco più sopra sono più che validi. Evita sempre di mantenere le orecchie umide o bagnate.

Non è sempre facile accorgersi però di avere acqua nelle orecchie. Può capitare infatti che anche a distanza di giorni da docce o immersioni, il condotto uditivo possa infiammarsi.

Generalmente, i sintomi del cosiddetto “orecchio del nuotatore” sono i seguenti:

udito ovattato;

orecchio sensibile al tatto;

prurito;

dolore all’interno dell’orecchio;

pelle gonfia, lesionata o arrossata.

Se sono presenti due o più di questi sintomi, allora significa che il tuo orecchio è bagnato e che c’è acqua in eccesso che deve essere assolutamente drenata.