4 infallibili trucchi per rimuovere il calcare dal WC: vedrai che risultati inaspettati

Come eliminare il calcare dal WC ottenendo degli ottimi risultati? Gli esperti mettono a disposizione 4 trucchi da provare subito.

Il calcare nel WC è un fattore difficile da debellare. In effetti, giorno dopo giorno questo strumento viene usato e pulito, spesso e volentieri con una serie di prodotti non idonei alla superficie. Alcuni conservanti chimici tendono a rovinare il WC e a far accumulare il calcare. Gli esperti del pulito hanno voluto svelare il loro segreto, spiegando quelli che sono i 4 trucchi da provare subito per rimuovere il calcare dal WC in pochissimo tempo.

Come rimuovere il calcare dal WC: i 4 trucchi da provare

Non è necessario usare dei prodotti chimici per rimuovere il calcare dal WC, come lo sporco di colore nero che si insinua negli angoli più nascosti. Ci sono ben 4 prodotti differenti e 4 consigli da parte degli esperti del settore da prendere subito in considerazione.

Aceto di vino bianco e sale

Sono due ingredienti naturali e sempre a disposizione. Il sale e l’aceto non sono solo associati al cibo come insaporitore, perché si possono trasformare anche in due alleati per pulire bene il water. Il potere abrasivo del sale si unisce alla forza pulente dell’aceto di vino bianco, creando una sostanza unica per rimuovere sporco e calcare.

Prepararlo è semplicissimo, infatti basterà far bollire due bicchieri di vino bianco (le finestre devono essere aperte) e poi spegnere il fuoco una volta raggiunto il bollore. Unire mezza tazza di sale grosso e mescolare con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Indossare i guanti e versare la soluzione direttamente nel water, lasciando agire per 30 minuti per poi tirare bene lo sciacquone.

Aceto di vino bianco e limone

Questa volta all’aceto di vino bianco si unisce il limone. Una coppia formidabile, che mette a disposizione tutte le proprietà igienizzanti e pulenti dei due ingredienti “acidi”. I disincrostanti naturali attaccano il calcare e lo eliminano in pochi minuti. Per realizzare la miscela, basterà un ½ bicchiere di aceto di vino bianco insieme ad un bicchiere colmo di succo di limone biologico. Mescolare e poi aiutarsi con una spugna, strofinando la parte interessata. Lasciare agire i due ingredienti per dieci minuti e poi risciacquare bene.

Bicarbonato di sodio contro il calcare del WC

È un ingrediente naturale sempre presente in casa. In questo caso aiuta ad eliminare ogni traccia di sporco e calcare in modo naturale. Aiutandosi con un bicchiere di aceto di vino bianco, si versa dentro una ciotola e si lascia riposare per 10 minuti. Versare un bicchiere colmo di bicarbonato di sodio e non mescolare, ma girare direttamente dentro il WC. Aiutarsi con lo scopino per distribuire la sostanza lungo tutta la superficie e lasciare agire per 30 minuti.

Ripassare lo scopino e tirare l’acqua per un risultato straordinario.

Carta vetrata

Questo è uno strumento che entra in scena nel momento in cui il calcare è difficile da eliminare. La carta vetrata viene usata delicatamente e solo sulla parte di interesse, per non intaccare la porcellana. Tirare lo sciacquone per poter vedere con i propri occhi il risultato finale.