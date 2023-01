340€ di multa se fai questa manovra: purtroppo la commettono in tanti

Una manovra che si fa ogni giorno è diventata oggi vietatissima e si potrà rischiare anche una multa salata. Vediamo di quale si tratta.

Alcune manovre vengono compiute da noi ogni giorno in auto eppure potrebbero costarci una multa per via di infrazioni che nemmeno consideravamo.

Multa: se compi questa manovra potresti subirla

Prima di mettersi al volante una persona deve aver superato un esame sia teorico che pratico per aggiudicarsi la patente. Eppure, giorno dopo giorno, quando si guida, per abitudine, si compiono alcune operazioni automatiche che, pur essendo tali, in realtà, rappresentano una vera e propria infrazione del Codice della Strada.

La maggior parte delle violazioni che portano poi, al pagamento di una multa per chi guida, vengono compiute in pieno centro cittadino. Ciò avviene perché molte città sono diventate delle vere e proprie jungle di cemento. Vediamo di seguito qual è la manovra che facciamo sempre ma che è vietatissima.

Quale manovra è vietata?

L’inversione ad U è una manovra che si impara a fare a scuola guida. Si tratta di una manovra molto importante ed utile soprattutto in alcuni momenti: pensa, ad esempio, quando si sbaglia strada e si deve fare dietro front, oppure è necessario tornare indietro per un qualsivoglia motivo. L’inversione ad U è utilissima soprattutto quando la prossima rotatoria è lontana chilometri oppure quando non si può tornare indietro in un altro motivo.

Attenzione, però, l’inversione ad U non si può fare sempre poiché è una manovra molto pericolosa. Se fatta al momento non opportuno, tale manovra può portare ad una multa.

A regolamentarla ci pensano gli articoli 15 e 176 della del Codice Stradale. Da essi si legge che esistono due tipi di inversione:

inversione in due tempi , che permette di cambiare direzione all’auto compiendo più manovre, quando la corsia non è sufficientemente spaziosa.

, che permette di cambiare direzione all’auto compiendo più manovre, quando la corsia non è sufficientemente spaziosa. inversione semplice, si pratica cambiando la direzione alla macchina senza interruzioni. Questo è possibile se le dimensioni della corsia lo consentano.

Nel Codice della strada sono contenute tutte le indicazioni per eseguire la manovra ad U. In pratica, il conducente che desidera mettere in pratica questa manovra, deve utilizzare le frecce. Inoltre, dovrà valutare posizione, distanza e direzione dei veicoli che stanno per sopraggiungere o potrebbero sopraggiungere.

L’inversione ad U resta sempre vietata nelle strade a senso unico; se le due corsie sono separate da una striscia continua singola o doppia; quando ci si trova in prossimità di una curva o di un dosso.

Se si dovesse mettere in atto un’inversione ad U vicino incroci, dossi o curve si rischia una multa il cui importo oscilla da euro 84 a euro 335. Se, invece, l’inversione ad U si mette in pratica nelle strade a senso unico si commette un illecito amministrativo della guida contromano. La sanzione amministrativa sarà da euro 162 a euro 646.