1 cucchiaino di zucchero, se lo aggiungi ai lavaggi il risultato ti sorprende

Basta mettere un cucchiaino di zucchero ai lavaggi e non crederai ai tuoi occhi: il risultato è davvero sorprendente.

Lavare i capi di abbigliamento e le lenzuola è un’impresa difficile. Occorre una particolare cura ed attenzione. Per un lavaggio efficace e sicuro è importante seguire determinate regole. Il lavaggio a mano è il metodo migliore per lavare le lenzuola ed i capi di abbigliamento.

È possibile dividere i capi di abbigliamento per tonalità cromatica: basta lavare i colorati con altri capi colorati. Per il lavaggio in lavatrice è importante scegliere il lavaggio a trenta gradi fino ad un massimo di quaranta gradi. È importante scegliere una temperatura ottimale di lavaggio, che viene indicata sull’etichetta del capo. Per i capi di abbigliamento più delicati è necessario optare per il lavaggio a freddo per evitare danni e restringimenti. Dopo il lavaggio è necessario non lasciare i capi nel cestello della lavatrice per troppo tempo per evitare che sviluppino l’odore di muffa.

È bene svuotare il cestello il prima possibile e mettere i capi di abbigliamento ad asciugare. Tuttavia, c’è un’altra difficile impresa a cui bisogna prestare massima attenzione ed è quella relativa alla stiratura dei capi di abbigliamento. Esiste un rimedio naturale che consente nell’aggiungere un cucchiaino di zucchero ai lavaggi per ottenere un risultato sorprendente. Non potrai credere ai tuoi occhi.

Lavare i capi di abbigliamento in casa: come fare?

Una delle operazioni più difficili da compiere è quella di procedere al lavaggio dei capi di abbigliamento. Basta una piccola disattenzione per rovinare un capo a cui siamo davvero affezionati. Un lavaggio inadeguato può rovinare i tessuti o scolorire la tonalità cromatica del capo di abbigliamento. Per questo, è bene leggere attentamente l’etichetta del capo di abbigliamento in modo tale da evitare che si rovinino le fibre tessili. Sono assolutamente da evitare i lavaggi troppo aggressivi.

È possibile optare per il lavaggio a mano o in lavatrice ed è bene prestare massima attenzione alla temperatura più adatta. In etichetta è riportata anche la possibilità di utilizzare la candeggina o meno. È buon consiglio scegliere il detersivo più adatto o ricorrere all’uso del sapone di Marsiglia in modo tale da non rovinare le fibre. L’utilizzo di detersivi chimici nel lungo periodo può rovinare le fibre ed alterare i capi colorati. I capi delicati devono essere lavati a mano ed in acqua fredda.

Se si decide di optare per il lavaggio in lavatrice, è importante scegliere il programma più adatto: il programma ECO è quello più che consente di risparmiare energia elettrica. È possibile disattivare il tasto della centrifuga ed optare per l’asciugatura naturale.

Metodo del cucchiaino di zucchero: cosa accade ai panni?

Optare per l’asciugatura all’aria aperta è un metodo efficace e economico che consente di evitare la stiratura dei capi. È possibile optare per il programma antipiega: piccole rotazioni lente del cestello possono aiutare ad eliminare le pieghette dai tessuti. È bene non caricare troppo l’asciugatrice nel caso in cui si opti per l’utilizzo di questo elettrodomestico.

Per evitare di stirare i capi è bene aggiungere in fase di lavaggio un cucchiaino di zucchero. Si tratta di un conservante naturale che aiuta ad indurire i tessuti rendendoli rigidi. Come il sale, lo zucchero disidrata le fibre tessili e permette di contrastare la formazione dei batteri.