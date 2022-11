Midterm Usa, chi sono i primi vincitori DeSantis e Fetterman

I Midterm Usa 2022 hanno sicuramente decretato due vincitori su tutti tra i governatori e sono sicuramente Ron DeSantis e John Fetterman.

Alla luce dei risultati emersi fino ad ora la tanto temuta ondata rossa non c’è stata e nonostante ci sia un buon vantaggio dei repubblicani alla Camera per quanto riguarda invece il Senato è testa a testa. I primi governatori che si aggiudicano questi Midterm Usa sono DeSantis e Fetterman. Andiamo a capire più da vicino cui sono i governatori di Florida e Pennsylvania.

Midterm Usa, i governatori di Florida e Pennsylvania

Il clima negli Stati Uniti è teso e si preannuncia una giornata incandescente che è tutta un’attesa dei risultati finali di questi Midterm Usa 22. La sfida tra Biden e Trump è stata preceduta da una campagna elettorale gestita in maniera differente e che aveva annunciato la possibilità di un’ondata rossa ovvero repubblicana che poteva sommergere, secondo i sondaggi, l’attuale presidente.

I primi risultati sono arrivati e hanno visto trionfare il repubblicano di origini irpine DeSantis che si conferma nuovamente governatore della Florida. Tra lui e il leader Trump non corre buon sangue a quanto pare, e il tycoon ha già messo in guardia il governatore in merito ad una possibile candidatura alle presidenziali del 2024.

Altro nome di spicco che si è guadagnato la vittoria come governatore della Pennsylvania è Fetterman. Il democratico ha conquistato lo stato e ha regalato a Biden una vittoria importante.

I risultati ufficiali sono ancora attesi con ansia ma ovviamente le indiscrezioni e i commenti a caldo stanno infiammando gli Usa. Sicuramente i risultati più chiacchierati del momento sono quelli di Florida e Pennsylvania, dove le due fazioni politiche opposte hanno realizzato vittorie importanti. DeSantis ha raccolto i consensi della Florida e Fetterman quello della Pennsylvania.

Chi sono DeSantis e Fetterman

I repubblicani hanno visto trionfare DeSantis che si appresta a governare la Florida. Si è guadagnato la vittoria contro il democratico Charlie Crist in maniera schiacciante. Ha però anche ricevuto un avvertimento da Trump per le prossime elezioni 2024 che lo vedono quasi sicuramente in corsa.

DeSantis è italoamericano, ha 44 anni e un bagaglio di tutto rispetto alle spalle. Laureato tra Harvard e Yale ha un passato nel quale è stato atleta e anche militare. Ha attirato l’attenzione su di sé nel 2019 quando ha deciso di aiutare fisicamente i soccorsi dopo l’uragano Michael. Si è così guadagnato la fiducia e il consenso di molti elettori.

Ha una posizione ben chiara e dura contro l’immigrazione e ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia fin dall’inizio dell’insediamento. DeSantis ha anche attirato consensi dei populisti dopo aver risposto in maniera controversa alla pandemia. Il suo più grande rivale è attualmente Trump che lo ha avvisato di pensare bene alle prossime elezioni in quanto a conoscenza di segreti scottanti che lo riguardano. Sembra scontato però che, data la sua popolarità in crescita, potrebbe correre per le elezioni del 2024.

In Pennsylvania ha visto il democratico Fetterman che è quindi il nuovo governatore. Il dem ha studiato in ambito finanziario e anche lui è stato uno sportivo. Non è di certo un uomo che passa inosservato difatti il 53enne è stato spesso discusso per il suo aspetto e l’abbigliamento casual.

Sempre in pantaloncini e maglietta, sfoggia molti tatuaggi che non passano inosservati sulla sua corporatura imponente. Nel 2020 ha risposto a tono a Trump che accusava la Pennsylvania di brogli elettorali.

Prima di ricevere ufficialmente l’ok alla candidatura è stato colpito da un ictus. La malattia lo ha limitato molto durante la campagna elettorale nonostante la ripresa fisica stia continuando a dare risultati ottimi.

Due visioni politiche completamente diverse che danno una vittoria importante ai repubblicani di Trump ma anche ai democratici di Biden.