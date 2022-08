Zucchine, perché spesso diventano amare? La risposta ti lascerà a bocca aperta

Le zucchine sono un ottimo ortaggio dai benefici e proprietà incredibili. Ma perché diventano amare e immangiabili? La risposta non è quella che credi.

A tutti piacciono le zucchine, le verdure versatili di colore verde che arricchiscono i piatti come contorno o solleticano le papille gustative come ingrediente protagonista. Ricche di proprietà e benefici, anche i valori nutrizionali sono ottimi per una dieta sana ed equilibrata.

Proprietà e valori nutrizionali delle zucchine

Le zucchine sono uno di quegli ortaggi che non mancano mai in cucina, proprio perché è possibile cucinarle in ogni modo. Le versatili per eccellenza, insieme alle carote, si prestano dai primi sino ai secondi o come ricco contorno. Gli chef le adorano e arricchiscono sempre le loro preparazioni.

Tra le sue caratteristiche primarie, una ricco apporto di nutrienti e di magnesio: per 100 grammi di prodotto ne troviamo sino a 17 mg. Non è incredibile?

Non è tutto, la zucchina è anche ricca di 94,23 grammi di acqua, 1,14 mg di zinco e 0,14 mg di rame. Tantissime le fibre a dispetto dei grassi che sono pari a zero. Esistono diverse tipologie di questo ortaggio, alcune delle quali con colorazioni verde chiaro o verde scuro sino alle tonde o con forme storte.

La forma è dovuta principalmente alla coltivazione, infatti ce ne sono alcune che ricevono meno acqua e Sali minerali tanto da far piegare la punta (meno morbida). Le altre sono dritte perché ricevono più luce e più acqua.

Perché le zucchine sono amare?

Nonostante le zucchine abbiano tantissimi pregi, c’è un difetto che i consumatori proprio non riescono a comprendere. Il sapore, tantissime volte, tende all’amaro e non al gusto dolce e fresco che dovrebbero avere.

In effetti, un sapore amarognolo non è di certo ottimale per le varie preparazioni culinarie. L’aroma vero dell’ortaggio non è amaro e c’è un motivo se a volte si presentano in questo modo.

La risposta è semplice: la zucchina è amara perché vecchia e stantia. Dalla raccolta alla distribuzione sino alla vendita del prodotto, passa troppo tempo. Nel momento in cui le zucchine vengono comprate e poi conservate a casa, assumono quel gusto amaro che le rende immangiabili.

Metterle in frigo, inoltre, non aiuta perché il gusto amaro aumenta. Quindi è il tempo a far perdere la freschezza della zucchina, rendendo il suo gusto altamente amaro e non piacevole alla bocca.

Che cosa fare per ovviare a questo problema? È bene accertarsi che le zucchine acquistate siano fresche e raccolte da poco tempo, cercando di optare per un contadino locale. Inoltre, una volta portate a casa sono da consumare entro due o tre giorni al massimo.

Questo è l’unico modo per gustare l’ortaggio con il suo gusto naturale, ovvero dolce e ottimo al palato.