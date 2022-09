Zaporizhia: la centrale nucleare perde il collegamento con la rete ucraina

La disconnessione con la centrale nucleare di Zaporizhia è avvenuta dopo un attentato di venerdì, secondo fonti ucraine citate dall’agenzia atomica delle Nazioni Unite.

La centrale nucleare di Zaporizhia perde il collegamento con la rete ucraina, ma continua a fornire corrente attraverso una linea ausiliaria. Nel bel mezzo della guerra in corso in Ucraina, la centrale nucleare di Zaporizhia ha perso ancora una volta il collegamento elettrico alla rete principale del Paese, pur rimanendo collegata all’esterno tramite una linea di riserva ausiliaria, come riportato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

L’agenzia di controllo delle Nazioni Unite assicura che, secondo l’Ucraina, la disconnessione è avvenuta dopo un nuovo attentato di venerdì pomeriggio. Questo impianto, situato nel sud-est dell’Ucraina e spesso in prima linea di fuoco, continua ad essere al centro dell’attenzione della guerra nell’ex repubblica sovietica, la cui invasione da parte delle truppe russe ha completato sei mesi il 24 agosto.

Una missione di ispettori delle Nazioni Unite è riuscita a visitare e ispezionare la struttura questa settimana e il Cremlino ha accettato di consentire a due dei suoi rappresentanti di prendere una residenza permanente presso la centrale.Non erano trascorse nemmeno 48 ore da quando il direttore generale dell’AIEA Rafael Mariano Grossi ha istituito quella missione giovedì, quando alti funzionari ucraini hanno informato gli esperti dell’agenzia delle Nazioni Unite che la quarta linea elettrica operativa da 750 kilovolt era inattiva, secondo una dichiarazione di sabato.

Gli altri tre avevano smesso di lavorare durante i precedenti mesi di conflitto. Nonostante tutto, la linea di riserva tra 330 e 750 kilovolt che collega gli impianti con una vicina centrale termica continua a funzionare, aggiunge la stessa fonte. La disconnessione avvenuta venerdì pomeriggio è avvenuta anche il 25 agosto. Zaporizhia è lo stabilimento più grande d’Europa ed è stata occupata dalle truppe russe nei primi giorni di marzo, sebbene gli operai ucraini siano rimasti al loro posto.

Da allora, gli attacchi sono stati continui nell’area e il rischio di un disastro nucleare è all’ordine del giorno in un Paese che è ancora molto consapevole dell’incidente alla centrale di Chernobyl del 1986. Membri di “alto livello” dello staff ucraino Loro sono stati quelli che hanno informato gli esperti delle Nazioni Unite della perdita del quarto e ultimo elettrodotto che collegava la centrale di Zaporizhia con la rete ucraina.

L’accesso limitato all’impianto elettrico statale ha anche costretto alla disconnessione del reattore numero cinque, già spento giovedì a causa di un guasto elettrico interno, sebbene sia stato ricollegato il giorno successivo. Dei sei reattori dell’impianto, solo uno è ancora in funzione, secondo l’AIEA. L’unico reattore operativo produce anche elettricità per le esigenze interne dell’impianto, come “raffreddamento e altre funzioni di sicurezza essenziali”, assicura l’agenzia.

La linea ausiliaria attraverso la quale l’impianto continua a fornire corrente “può fornire energia di riserva all’impianto in caso di necessità”, afferma l’agenzia di controllo nucleare. Sia l’Ucraina che la Russia si accusano a vicenda di bombardare ripetutamente l’impianto e i suoi dintorni. Questa domenica Mosca ha ribadito quelle accuse sostenendo che l’Ucraina ha tentato di attaccare l’impianto il giorno prima con otto droni armati, ha assicurato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashénkov.

Quando giovedì mattina gli ispettori delle Nazioni Unite hanno cercato di accedere all’impianto, i bombardamenti implacabili li hanno costretti ad aspettare diverse ore prima di poter entrare nella struttura. Dopo un primo sopralluogo, il capo missione e direttore generale dell’AIEA, l’argentino Rafael Grossi, ha confermato che l’impianto aveva subito danni e che la sua integrità era stata “più volte violata”, pur non precisando in cosa consistesse il danno.

La dichiarazione dell’organizzazione di questo sabato dettaglia alcuni di questi danni e conferma che “dal 29 agosto fino al giorno prima [mercoledì] dell’arrivo del Direttore Generale [Grossi] e della sua squadra alla centrale nucleare ci sono stati continui bombardamenti. Si sono verificati danni al deposito di rifiuti radioattivi solidi della struttura, al tubo di ventilazione dell’edificio speciale 1 e all’edificio di formazione dell’impianto”.

L’AIEA pubblicherà un rapporto sulla situazione della sicurezza nucleare in Ucraina all’inizio della prossima settimana, che includerà i risultati della sua missione presso la centrale nucleare ucraina. L’agenzia di verifica atomica riferirà anche le conclusioni della sua visita al Consiglio di sicurezza dell’Onu martedì prossimo.

La centrale di Zaporizhia concentra sei dei 15 reattori nucleari di cui dispone l’Ucraina e prima della guerra forniva il 20% dell’elettricità del Paese. La sua potenza installata è di sei gigawatt —la potenza nucleare installata in tutta la Spagna è di sette gigawatt—. Nella sua ultima visita nella capitale ucraina, il 18 agosto, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha dichiarato che “qualsiasi opzione diversa dalla smilitarizzazione di Zaporizhia sarebbe un suicidio”.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha assicurato poco dopo che la Russia non sta valutando la possibilità di creare una zona smilitarizzata intorno all’impianto, come Washington ha esortato a fare.