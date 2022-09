Corri in questo supermercato, con 3 euro di spesa ti regalano 100 buoni: pazzesco

By

Visto il periodo, si deve correre in questo supermercato perchè con soli 3 euro di spesa ci sono mille buoni in regalo. Non è follia pura?

È un periodo dove tutti gli italiani cercano un modo per risparmiare il più possibile sulla spesa, per questo motivo uno dei supermercati più amati ha deciso di regalare qualcosa di straordinario per tutti i suoi clienti. Essere un cliente fedele sicuramente ripaga di tutto e il direttore di questa azienda lo sa bene.

Rincari, i supermercati premiano i clienti fedeli?

Un periodo molto difficile da affrontare, considerando tutti i rincari che stanno attanagliando gli italiani. Tutto è partito dalla epidemia da Covid ed è continuato con lo scontro tra Russia e Ucraina, mettendo in ginocchio la maggior parte dei Paesi del mondo.

Un duro colpo che impatta, come sempre, sull’economia e la reperibilità delle materie prime. Le famiglie italiane si trovano a dover fare i conti con i rincari che sembrano non lasciare alcun margine decisionale.

Per fortuna, alcuni supermercati hanno deciso di attuare strategie di marketing particolari e interessanti, premiando i clienti più affezionati. È il caso di una azienda italiana in particolare, che con soli 3 euro di spesa regala 100 buoni.

Offerta con soli 3 euro di spesa: dove regalano 100 buoni?

Ci sono supermercati che hanno a cuore i clienti fedeli e intendono premiarli, oltre che aiutarli giorno dopo giorno.

Il supermercato discount MD offre tantissime opportunità e l’amata catena ha deciso di avviare una iniziativa interessante, regalando dei buoni spesa. Come anticipato, i rincari sono così tanti che sconti e offerte sono continuamente ricercate per risparmiare e arrivare a fine mese.

MD, in ogni punto vendita, offre la possibilità di acquistare a 3 euro di queste bibite:

Sprite in lattina da 500 ml

Fanta in lattina da 500ml

Coca Cola Zero o Regular da 1,75L o lattina da 500ml

I fortunati vincitori potranno aggiudicarsi 100 buoni spesa alla settimana del valore di 50 euro o 10 forni per pizza Ariete in palio tutti i giorni.

Ricapitolando, si possono acquistare 3 euro di bibite a scelta in ogni punto MD in Italia che emette lo scontrino parlante. Una volta che si è pagato, si manda un SMS o un messaggio tramite WhatsApp al numero 320/2041915 con tutti i dati dello scontrino che dovranno essere separati da un asterisco:

Data scontrino Orario di emissione Importo totale compreso di centesimi Numero scontrino Numero matricola cassa o codice RT

Subito dopo il fortunato vincitore riceverà una comunicazione di vincita dei 100 buoni spesa da 50 euro di valore o uno dei Forni Ariete Pizza in 4 minuti del valore di 70,00Euro +IVA.

Ne vale veramente la pena, perché MD premia sempre i suoi clienti con più di 800 punti vendita che sono sparsi in tutta Italia. I prodotti sono certificati e di ottima qualità, non solo alimentare ma anche per la casa – giardino – sport e scuola.