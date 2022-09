Slitta ancora il lancio di Artemis sulla Luna. I vertici Nasa hanno fatto sapere che ci sarà un nuovo tentativo nel weekend. Razzo in orbita probabilmente tra settembre e ottobre.

La decisione dei vertici Nasa di annullare il tentativo di lancio di Artemis, che era diretto verso la Luna. Perdita durante il caricamento di idrogeno liquido, dopo tre tentativi.

Usa, slitta il lancio di Artemis: nuovo tentativo il 5 settembre

Tre tentativi per sopperire alla perdita di idrogeno, poi la decisione di annullare il prossimo tentativo. Lo rende noto la Nasa, che non lancerà in orbita Artemis I, diretto verso la Luna.

Dopo che i tecnici avevano dato il loro segnale negativo, Charlie Blackwell-Thompson – direttore del lancio – ha preso la decisione ufficiale. Inizialmente si era pensato a un altro tentativo, ma pare che Artemis per il momento dovrà attendere.

Durante la conferenza stampa Mike Sefarin aveva detto di voler ancora fare un tentativo, il prossimo sabato. I media oltre oceano ipotizzano il lancio del razzo per il mese di settembre, più probabilmente ottobre. Un altro tentativo comporterebbe un aumento del rischio, questo weekend. Rischio accettato da parte dei tecnici.

Artemis sulla Luna: possibile lancio tra settembre e ottobre

C’erano stati diversi tentativi, fino allo scorso sabato. Era tutto pronto al Kennedy Space Center, quando ancora una volta il razzo non è stato mandato in orbita. La decisione è stata presa dai vertici Nasa, che hanno spiegato le motivazioni del ritardo.

Pare infatti che dopo le analisi condotte nelle ultime ore, non sia stato riscontrato alcun problema di temperatura al motore. Il problema vero risiedeva – da quanto si apprende – in un sensore difettoso. A preoccupare anche la perdita di idrogeno.

Secondo quanto si apprende dai media statunitensi, le squadre di tecnici stanno monitorando le operazioni di caricamento dell’idrogeno.

Se tutti i criteri dovessero essere rispettati come da programma, in quel caso il razzo avrebbe circa un mese per testare le nuove introduzioni tecnologiche. Potrebbe dunque orbitare intorno alla Luna per poi fare ritorno nell’oceano, presso le coste californiane, l’11 ottobre.

Il lancio era già stato rinviato il 29 agosto, e adesso pare che la prossima finestra sia quella del 5 settembre, alle 23:12 (ora italiana). Una missione senza equipaggio, mentre nella missione Artemis III vi sarà anche una donna a bordo, nel 2025. Sarà la prima volta che un’astronauta donna solcherà il suolo della Luna, a più di 50 anni di distanza dall’Apollo 11.