Zanzariere, il trucco per pulirle senza smontarle: addio allo sporco accumulato

Zanzariere, il trucco per pulirle senza smontarle è questo qua. Solo così risparmi tempo e fatica. Con questa tecnica risolvi definitivamente il problema della sporcizia che si accumula su di esse.

L’estate si avvicina e le zanzare anche. Ecco dunque che le zanzariere tornano ad essere le nostre migliori alleate contro questi fastidiosi insetti. Oggi ti spieghiamo come pulirle senza smontarle. Questo trucco ti sarà utilissimo.

Come sbarazzarsi delle sporco accumulato sulle zanzariere

Con l’estate che si avvicina e il caldo che avanza, le fastidiosissime zanzare sono già alle porte, pronte a diventare nostri ospiti non graditi. Il momento di aprire finestre di balconi o terrazzi è ormai arrivato. La luce del sole che entra nelle nostre case migliora l’umore e riscalda i cuori.

Lasciare però le finestre aperte significa dare il permesso agli insetti di entrare nella nostra casa. Ecco perché le zanzariere ci salvano letteralmente la pelle.

La schermatura che queste semplici reti sono in grado di offrire è grandiosa ma, come qualsiasi altro accessorio presente in casa, anche su di esse si accumulano polvere e sporcizia.

Se fino ad ora per pulire le tue zanzariere le hai sempre smontate, rendendo lunghe e noiose le tempistiche della pulizia, ti diciamo che hai fatto una fatica inutile. Sai che puoi pulirle senza smontarle? Con il trucco che ti stiamo per svelare, avrai zanzariere impeccabili tutto l’anno e con il minimo sforzo.

Zanzariere, il trucco per pulirle senza smontarle

Pulire le zanzariere non è mai stato così facile. Se fino ad ora le hai sempre smontate per eliminare polvere e sporcizia che si accumulano sulla rete, continuando a leggere ti accorgerai di aver perso solo tempo e allungato i tempi di pulizia.

Sai che c’è un trucco per pulirle senza smontarle? Questa soluzione ti tornerà sicuramente molto utile tutte le volte che dovrai dedicarti alla loro pulizia.

Ti servono 3 cose: una scopa, un panno in microfibra e un elastico. Tutto ciò che devi fare è legare il panno in microfibra alle setole della tua scopa e fermarlo con un elastico in modo che non cada.

Ora preparati a creare un detergente che possa catturare sporco e polvere senza lasciare più tracce sulla tua zanzariera. Diversi sono gli ingredienti naturali che puoi combinare e le ricette che puoi provare per realizzare prodotti adatti alle pulizie.

La prima che ti segnaliamo è questa. In una bacinella versa 500 ml di acqua tiepida e 2 bicchieri di aceto di vino bianco. Mescola la soluzione ed immergi in essa il tuo panno in microfibra.

Strizzalo bene per evitare che sgoccioli e legalo alla scopa. Poi inizia a pulire! Con questo sistema puoi raggiungere anche gli angoli più alti della zanzariera che in pochi minuti sarà così pulita da sembrare nuova.

Al posto dell’aceto, puoi aggiungere nella tua bacinella di acqua tiepida anche il sapone di Marsiglia. Quest’ultimo è uno sgrassatore super efficace che rimuoverà anche lo sporco più ostinato.

Visto come è semplice avere zanzariere perfette con questo trucco? Prima di procedere però al lavaggio è necessario rimuovere più polvere possibile da esse. Anche se non li vedi, gli acari della polvere sono presenti. Ecco i passaggi che devi seguire:

posiziona dei fogli di giornale attorno al davanzale della finestra e sul pavimento per evitare di sporcare queste superfici;

per evitare di sporcare queste superfici; con un piumino o aspirapolvere portatile, inizia a tirare via la polvere dalle zanzariere;

procedi al lavaggio delle zanzariere con il trucco della scopa e del panno in microfibra.

Non hai bisogno dunque di smontare le zanzariere per pulirle. Ora che hai appreso il trucco per averle perfette senza impiegare tanto tempo, soldi e fatica, la loro pulizia non sarà più un incubo per te.