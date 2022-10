Come eliminare definitivamente gli acari del materasso: problema risolto

Gli acari nei materassi possono essere un bel problema, soprattutto per i soggetti allergici. Con questo ingrediente si risolve definitivamente.

Basta una manciata di un ingrediente che si trova in tutte le nostre cucine per eliminare definitivamente gli acari da materassi e non solo.

Cause degli acari sul materasso

Gli acari non sono visibili ad occhio nudo ma sono delle presenze costanti nelle nostre case, soprattutto nei nostri imbottiti, come i materassi. Chi è allergico alla polvere lo sa bene.

Nei materassi, in particolare, si accumulano molti resti organici, proprio quelli di cui gli acari si cibano. Non si può pensare di dormire bene se il materasso non è igienizzato. Per farlo, non è sempre necessario affidarsi ad un professionista quanto procedere con un ingrediente naturale, facilmente reperibile nelle nostre cucine. Vediamo qual è.

Materasso: consigli per la pulizia

Il materasso andrebbe pulito in modo approfondito almeno due volte l’anno. Nel corso dei sei mesi tra una pulizia e l’altra, il materasso potrebbe aver accumulato molti acari ma anche umidità. Il nostro corpo, infatti, durante la notte, rilascia calore. Poi, essendo la parte interna del materasso non esposta alla luce, permette agli acari di proliferare ancora di più. Naturalmente, si possono formare anche macchie sul materasso che possono essere causate anche dalla pipì, nel caso in cui si abbiano in casa bambini che devono imparare ad usare il vasino.

Per contrastare gli acari, periodicamente, il materasso, proprio come facevano le nostre nonne, dovrebbe essere esposto alla luce solare e al suo calore. In questo modo, l’umidità in esso trattenuta si asciuga e gli acari vengono infastiditi. Si può mettere sul balcone o in terrazza purché il pavimento sia pulito (o puoi mettervi un telo sopra). L’importante è che il materasso sia liberato da coperte e lenzuola. Dopo qualche oretta al sole, bisogna girarlo. Ovviamente, questa operazione si può fare in una bella giornata di sole pieno, meglio se in estate, quando non c’è umidità. Se non si dispone di balconi o terrazze si può fare un’operazione simile ponendo il materasso vicino ad una finestra aperta, dove batte il sole.

L’ingrediente per eliminare gli acari dal materasso: ne basta pochissimo

Ecco dunque, che si può procedere all’uso dell’ingrediente di cui parlavamo all’inizio. Si tratta del bicarbonato di sodio perfetto non solo per contrastare gli acari ma anche per eliminare eventuali macchie e cattivi odori.

Quando il materasso è messo alla luce del sole, possiamo procedere allo spargimento del bicarbonato sulle parti in cui ce n’è bisogno. In aggiunta al bicarbonato potrai mettere qualche goccia di olio di tea tree che ha funzioni aromatiche e disinfettanti. Una volta riportato dentro casa il materasso, potrai procedere all’aspirazione del materasso e dei residui di bicarbonato rimasti.

Per le macchie il bicarbonato si comporta così: basta applicarlo sulle macchie, diluito in acqua calda. Si lascia agire per mezz’ora circa e si ricopre con altro bicarbonato per asciugare.

Se la macchia persiste si può procedere all’aggiunta di una soluzione a base di limone e aceto bianco.