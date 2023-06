Se tua nonna ha questi tarocchi considerati fortunato: questo mazzo vale 400 euro

Questo mazzo di tarocchi ha un valore altissimo, pari a 400 euro. Anche se le carte non si vendono, si potrebbe prendere in considerazione.

I Tarocchi rappresentano il simbolo dell’arte divinatoria. Un mazzo di carte con delle caratteristiche particolari che fungono da strumento per poter avere delle risposte. Non predicono il futuro, come in tanti pensano, ma offrono una serie di indicazioni al fine percorrere la strada corretta. Se non si conoscono meglio non maneggiarle, lasciando il compito ad un professionista del settore empatico ed esperto. Se per caso in un cassetto si trova questo mazzo di tarocchi, il suo valore è di 400 euro. Le carte non andrebbero mai vendute, ma in questo caso si può chiudere un occhio.

Tarocchi e arte divinatoria: le cose da sapere

Non tutti conoscono o credono nella forza di questo strumento di divinazione. Un’arte antica che arriva sino al periodo degli Egizi, con la possibilità di poter avere delle indicazioni per intraprendere una strada corretta in futuro.

Molte volte si trovano dei mazzi dentro i cassetti o in cantina, conservate dalle nonne. In realtà, come anticipato, il mazzo di carte non andrebbe mai venduto o scambiato anche se ci sono collezionisti alla ricerca di un gruppo di tarocchi in particolare.

Nel momento in cui il mazzo fa parte di una collezione antica, si potrebbe avere tra le mani un piccolo tesoro. I mazzi sono di solito costituiti da 56 carte, con raffigurazioni differenti tra Arcani Maggiori e Arcani Minori.

La lettura di queste carte, come anticipato, dovrebbe essere sempre lasciata nelle mani di persone capaci e attente. Nulla vieta di capire e scoprire il significato ponendo una domanda, anche se in ogni caso la risposta non sarà mai chiara.

Mazzo di tarocchi dal valore di 400 euro

Ci sono dei mazzi di tarocchi prodotti in vari anni da aziende famose oppure da note firme internazionali. Le tedesche di Industria e Fortuna sono state prodotte nel 1860, con un valore odierno di circa 400 euro. Non sono state disegnate per la cartomanzia, anche se sono poi diventate un punto di riferimento per i cartomanti in Argentina. Sono belle e di valore, con disegni unici e molto particolari.

Del valore di 300 euro sono i tarocchi della Patologia realizzati completamente a mano. Poi ci sono anche i mazzi disegnati per Alitalia da Gianni Novak, oggi dal valore di 200 euro. I collezionisti cercando anche le carte con scatola disegnata da Nazzareno Gabrielli del 1970 dal valore che supera i 200 euro.

Il mazzo firmato Sibilia è stato prodotto nei primi anni del ‘900 e ha un buon valore di 400 euro se in ottimo stato di conservazione. Non devono essere danneggiate e meglio ancora se mai usate. Sono per collezionisti attenti e raramente vengono usate nella cartomanzia.

È quindi consigliabile tenere d’occhio ciò che si ha a disposizione da parte o nei cassetti, perché questi mazzi possono valere moltissimo.