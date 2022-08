Zanzariera piena di polvere e sporcizia, se la pulisci così torna come nuova: prova subito

Nella bella stagione, la zanzariera è uno strumento ideale per tenere alla larga dalla nostra casa insetti sgraditi. Il rovescio della medaglia è il fatto che funziona come una sorta di tappo di condensa di polvere, sporco e detriti: a causa dello smog, si scurisce nel corso del tempo.

Bisogna pulire da cima a fondo la zanzariera sia per questioni di igiene sia per salvaguardarne i materiali. Pulirla regolarmente e con cura significa non doverne comprare una nuova dopo poco tempo. Per riutilizzarla di anno in anno, occorre pulirla efficacemente. Come?

Esistono diversi metodi per rimuovere polvere e sporco dalle zanzariere. In gran parte, si tratta di metodi casalinghi che utilizzano ingredienti innocui, naturali ed economici che tutti abbiamo in casa. Segui i nostri consigli per pulire al meglio la tua zanzariera.

Zanzariera fissa, con telaio e rimovibile: come pulirle da cima a fondo

Generalmente, le zanzariere si puliscono usando acqua e sapone, soprattutto se si tratta di un modello rimovibile.

La zanzariera rimovibile è la più diffusa per due semplici motivi: è più facile da pulire e, a fine stagione, può essere tolta per recuperare la visuale della finestra. I modelli che si attaccano con ganci speciali o velcro si tolgono facilmente e possono essere lavati in una vaschetta d’acqua tiepida utilizzando sapone neutro. In seguito, queste zanzariere si ripiegano delicatamente su se stesse e si ripongono nella confezione.

La zanzariera con telaio deve essere svitata e lavata con sapone neutro in luoghi più spaziosi (ad esempio, in giardino). Se il telaio è in metallo o in plastica si può usare, in alternativa, succo di limone o aceto da mescolare nell’acqua nel caso in cui si dovessero rimuovere macchie difficili.

Pulire la zanzariera fissa è un’operazione più difficile e delicata: potrebbe rompersi o danneggiarsi, quindi bisogna prestare più attenzione. Si può pulire con acqua e sapone di Marsiglia o, meglio ancora, vapore caldo per rimuovere la polvere dopo aver passato lo straccio su infissi e telaio.

Pulire la zanzariera: come procedere

Il procedimento per pulire la zanzariera è, generalmente, lo stesso per tutti i modelli:

Spruzza abbondantemente sulla zanzariera uno sgrassatore;

Passa delicatamente una spugna morbida e sciacquala più volte nell’acqua;

Insisti con la spugna finché non avrai tolto con l’acqua tutti i residui di detersivo;

Lascia asciugare la zanzariera, possibilmente all’aria aperta.

Questo procedimento va ripetuto con una certa frequenza in estate. A fine stagione, è preferibile smontare la zanzariera e riporla nella sua confezione per proteggere il materiale nel tempo.