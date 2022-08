Prof no vax, da settembre tornano a scuola: la decisione del Ministero

Non solo i prof no vax, ma anche bidelli e personale amministrativo non vaccinato potranno tornare a scuola dal prossimo settembre.

A deciderlo il Ministero dell’Istruzione, che, tramite una nota diffusa il 19 agosto, ha inviato la comunicazione ufficiale a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.

Decaduto, almeno per il momento, anche l’obbligo di mascherina.

Il personale No-vax rientra a scuola

Dietrofront del Ministero dell’Istruzione per il personale scolastico che non si è vaccinato contro il Covid-19.

Dal primo settembre prossimo, infatti, non saranno più in vigore gli obblighi di vaccinazione sia per il personale docente, che per il personale scolastico, bidelli e amministrativi, che hanno scelto di non sottoporsi ad alcuna dose di vaccino.

A renderlo noto, tramite una nota inviata a tutti gli istituti di ogni ordine e grado della penisola, è stato proprio il ministero dell’Istruzione.

Nessun rischio di perdere il lavoro, quindi, come invece si era paventato lo scorso anno, quando il personale no vax era stato sospeso.

Nel dicembre dello scorso anno, erano stati sospesi gli insegnanti che non si erano vaccinati, salvo poi essere reintegrati nel mese di aprile di quest’anno, quando il ministero li aveva fatti rientrare, ma non in classe.

Era stato infatti deciso che il personale scolastico non vaccinato non dovesse stare a contatto con gli studenti.

Stando a quanto riferisce ‘Il Messaggero’, nella nota diramata dal Ministero sono contenute le indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico, che partirà il 15 settembre per la gran parte delle Regioni italiane.

“Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023”.

Quindi si tornerà tra i banchi di scuola senza le mascherine.

Le regole ancora in vigore

Per quanto concerne le regole ancora in vigore, resta ancora attivo il divieto di entrare a scuola con sintomi influenzali o febbre superiore a 37,5 gradi.

Le scuole dovranno provvedere a ricambi d’aria frequenti e sanificazione degli ambienti, soprattutto qualora fosse accertata la presenza in classe di uno o più positivi.

Decade invece l’obbligo di mascherina.

