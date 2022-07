Zaniolo salta la prima amichevole, Juve più vicina?

Dopo gli arrivi di Pogba e Lukaku il protagonista assoluto di questo calciomercato estivo è Nicoló Zaniolo, obiettivo ormai e dichiarato di Massimiliano Allegri per sostituire Paulo Dybala.



Eroe della finale di Conference League con il gol che ha permesso ai giallorossi di conquistare la prima storica coppa europea della propria storia, il numero 22 sta trattando da settimane con la Juventus e ha dato la propria disponibilità alla società bianconera per trasferirsi a Torino.

La Juventus, dopo aver lasciato andare Paulo Dybala, ha individuato nel classe ‘99 il profilo adatto per sostituire l’argentino.

Zaniolo rappresenta un’assoluta priorità per Massimiliano Allegri, il tecnico toscano spinge per chiudere la trattativa il prima possibile per portare il talento italiano nella tournée americana.

Zaniolo, la Roma abbassa le pretese



Il “si” di Zaniolo al trasferimento è un segnale importante per Arrivabene e Cherubini che in questa settimana presenteranno una nuova offerta al club capitolino sperando di chiudere l’operazione in pochi giorni.

Nella prima amichevole stagionale contro il Trastevere la Roma non ha convocato Zaniolo ufficialmente per un problema muscolare, la sensazione è che l’esterno sia sempre più vicino a lasciare la Capitale.

Dai 50 milioni di euro richiesti inizialmente, la Roma sta piano piano abbassando le proprie pretese cercando di “accontentare” il ragazzo e monetizzare il più possibile dalla cessione del proprio numero 22.

L’idea della dirigenza bianconera è quella di chiudere la trattativa con un’operazione “alla Chiesa” ovvero con un prestito di un anno ed un obbligo di riscatto da pagare nei due anni successivi.



Giorni decisivi comunque per il destino di Zaniolo che ad oggi sembra veramente vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Juventus.

Mourinho vuole Dybala

La Roma continua a monitorare con attenzione la situazione legata a Paulo Dybala, promesso sposo all’Inter con i nerazzurri però che stentano a chiudere l’operazione con l’argentino



Mourinho ha chiesto una sforzo economico alla propria società per cercare di convincere “la Joya” a sposare la causa giallorossa nonostante l’assenza della Roma nella prossima edizione della Champions League, competizione che Dybala vorrebbe continuare a giocare.

Dybala ha scelto l’Inter, ma non aspetterà i nerazzurri in eterno e la Roma potrebbe approfittare della situazione presentando un’offerta concreta e importante all‘entourage dell’argentino.

Il pressing di Mourinho continuerà anche nelle prossime settimane, il futuro di Dybala si fa sempre più incerto ma la sensazione è che nei prossimi giorni possa definitivamente sbloccarsi la situazione.