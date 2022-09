Zakharova contro l’Italia: “Soffrirete per le decisioni insensate di Ue e Usa”

Duro messaggio del ministro russo Zakharova all’Italia: “Soffrirete per le decisioni insensate di Ue e Usa”.

Il messaggio del Direttore del dipartimento informazione e stampa del Ministero degli esteri della Russia, Maria Zakharova verso l’Italia non dà molto spazio all’interpretazione ed è deciso e diretto: “Quando la laboriosa azienda italiana crollerà, verrà acquistata a basso costo dagli americani“. Cingolani risponde alla provocazione: “L’Italia non esegue gli ordini di nessuno“. Arriva anche la risposta dall’Unione Europea in merito alle parole della portavoce del ministero degli esteri russo.

Zakharova contro l’Italia: la risposta di Cingolani

Non sono affatto confortanti le parole del portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, la quale si scaglia fortemente contro l’Italia che accusa di adeguarsi alle direttive di Unione Europea e Stati Uniti.

E afferma che, quando tutto il sistema italiano crollerà, finirà nelle mani degli americani. Parole che hanno scaturito la reazione di Roberto Cingolani, ministro per la Transizione Ecologica, il quale ha sottolineato che il nostro paese “non esegue gli ordini di nessuno“.

Il botta e risposta, dunque, dopo il messaggio lanciato dal direttore del dipartimento informazione e stampa del Ministero degli esteri russo non è mancato.

La Zakharova, inoltre, sottolinea che proprio il piano per ridurre la dipendenza dell’Italia dai rifornimenti russi non è scaturito dal ministro Cingolani, bensì, a suo dire, da Bruxelles a sua volta manovrata da Washington. E queste decisioni, per la portavoce, saranno pagate dagli italiani.

La risposta di Cingolani alle parole della portavoce

La portavoce del ministero degli esteri russo ha fatto scaturire la reazione del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il quale ha controbattuto dicendo che l’Italia non mette in atto gli ordini di nessuno e pone l’accento, più che altro, sulle sofferenze che stanno patendo i cittadini russi a causa della guerra attuata dal proprio paese.

Cingolani, poi, evidenzia come le parole di Mosca siano lo specchio della “mentalità totalitaria” che vige nel paese sotto l’egida del Cremlino.

Per quel che concerne il piano ideato per avere maggiore indipendenza sul piano energetico, Cingolani afferma che si tratta di un piano che può sempre essere modificato e migliorato, senza esercitare forte pressione sul paese.

Anche l’Unione Europea ha commentato le parole della Zakharova, seppur non dandoci molto peso, in quanto non ha intenzione di perdere tempo a commentare le “ridicole affermazioni” provenienti da Mosca, come affermato da Eric Mamer, portavoce della Commissione Europea.