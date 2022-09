Meteo, in arrivo temporali e calo delle temperature: ecco dove

By

Un’Italia che, al momento, risulta ancora divisa in due. Il caldo continua a concentrarsi sul Sud e, al Nord, i temporali sono, un po’ dappertutto, presenti. Ma il meteo sta per riservarci qualche sorpresa?

Almeno per tutto il weekend, la situazione non dovrebbe cambiare. Ma vediamo gli esperti cosa ci dicono.

Meteo: un’Italia divisa in due

Giorni instabili che continuano da qualche tempo al Nord, portando con sé piogge e temporali, mentre al Sud, per la gioia di chi ha scelto il mese di settembre per iniziare le proprie vacanze, il sole ne fa da padrone. Cosa sta succedendo al clima in Italia?

Il meteo ci dice che l’anticiclone africano ancora occupa stabilmente le zone del Sud dove si boccheggia e si spera nell’arrivo della pioggia per rinfrescare. Al Nord, invece, la situazione è al contrario. Secondo i metereologi, la pioggia che ha bagnato le zone del Nord, piano piano comincerà a spostarsi anche verso quelle del Centro, portando anche su queste ultime zone appena citate, l’instabilità.

La giornata di domani, giovedì 8 settembre, sarà quella dove le piogge saranno forti e anche accompagnate da grandine e forti venti al Nord, in particolare nelle zone della Liguria (nel Levante), in Piemonte, sulle Prealpi e sulle Alpi e ad est verso la Pianura veneta.

Non andrà meglio al Centro potranno esserci temporali anche sulle zone tirreniche che vi affacciano e sull’Umbria. In queste zone toccate dai temporali, si abbasseranno anche le temperature massime di qualche grado. Non saranno superate, infatti, temperature oltre i 27°.

Nel weekend: il sole sempre padrone al Sud

Una situazione completamente opposta al Sud, dove il caldo africano si farà sentire, in particolare (con punte di temperature anche molto elevate) in Sicilia e Sardegna, dove non si esclude il raggiungimento anche di 36°.

Venerdì 9, qualche leggera variabilità sarà possibile vederla anche nelle zone del Sud, ma senza alcun fenomeno di pioggia. Cosa c’è da aspettarci, quindi, per il prossimo fine settimana? Una situazione pressocchè invariata rispetto alla restante parte della settimana che abbiamo appena descritto. La giornata di sabato vedrà una pausa dall’instabilità, anche se i temporali potranno ancora presentarsi lungo l’Appennino e in alcune zone del Triveneto.

Al Sud, invece, la situazione resta stabile, con il caldo che, almeno per qualche altro giorno, ne farà da padrone. Domenica 11 un anticiclone proveniente dall’Europa centro occidentale, si estenderà sull’Italia, mandando via, piano piano, il maltempo, riportando su tutte le Regioni un tempo più stabile e soleggiato.

Un prossimo inizio di settimana all’insegna del sole e delle temperature gradevoli su tutto il territorio nazionale.