Incidente sull’A12, l’auto si ribalta: morta una bimba di 4 anni

Un terribile incidente sull’A12 ha portato via la vita ad una bambina di soli 4 anni. L’auto con a bordo anche i genitori della piccola e la sorella maggiore si è cappottata sull’autostrada ed è andata in fiamme. Nel tragico incidente è morta una bimba di 4 anni, mentre i genitori e la sorellina sono feriti.

Quello che si è verificato sull'autostrada A12 è un tragico evento che ha visto portare via la vita ad una bambina di soli 4 anni. Per lei infatti non c'è stato niente da fare nonostante il repentino intervento dei soccorsi sul posto.

La sorella più grande di 10 è ora all’ospedale di Apuane insieme ai genitori arrivati presso la struttura in seguito all’impatto. La figlia più piccola invece sarebbe morta sul posto dell’incidente in seguito al fatale evento che le ha strappato la vita troppo presto. L’auto avrebbe poi preso fuoco facendo intervenire così anche i Vigili del Fuoco.

Sull’autostrada A12 si è consumato un tragico evento. Tra Genova e Livorno, una bambina di 4 anni è morta dopo un grave incidente stradale avvenuto tra i caselli di Versilia e Massa, in direzione Massa.

L’impatto è avvenuto all’altezza del viadotto 30. Un’auto, quella dei genitori della piccola, si sarebbe capottata e avrebbe poi preso fuoco. Sul veicolo erano in quattro: la madre, il padre, la sorella maggiore di 10 anni e la piccola di 4 rimasta uccisa.

Sono intervenuti sul posto in seguito all’incidente l’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio. Non c’è stato niente da fare per salvare la bambina più piccola che è morta in seguito all’impatto dell’auto sull’asfalto dopo essersi cappottata.

Le condizioni dei tre superstiti

Gli altri tre presenti nella vettura al momento dell’impatto sono vivi ma feriti in seguito all’incidente. Sono stati caricati dall’ambulanza e portati di fretta al pronto soccorso di Apuane.

I genitori e la sorella maggiore sono stati scortati prontamente in codice giallo. La più piccola purtroppo non è sopravvissuta a questo tragico fatto che ha stravolto per sempre la vita di questa famiglia.