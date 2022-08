Yogurt nelle piante, perché ora cominciano a farlo tutti i giardinieri: il motivo ti lascerà a bocca aperta

Lo yogurt è uno degli ingredienti più consumati nel mondo, ma è anche un ottimo rimedio naturale per usi diversi dalle piante ai capelli.

Lo yogurt è quel cibo che può venire consumato in vari momenti della giornata. Ma non solo, infatti è anche un rimedio naturale che può essere sfruttato per più utilizzi. Per esempio, tantissimi esperti stanno usando lo yogurt nelle piante e siamo certi che il motivo ti lascerà senza parole.

I mille usi dello yogurt

Lo yogurt che viene spesso e volentieri consumato a colazione o dimenticato nel frigorifero, in realtà potrebbe essere utilizzato in altri mille modi. Le sue proprietà nutrizionali sono eccellenti per l’organismo e il benessere individuale ma lo sono anche per tantissimi altri usi (facili e veloci).

Una delle modalità di uso dello yogurt è usarlo per un impacco ai capelli nutriente, soprattutto quando sono secchi e disidratati. Basterà mescolare il contenuto di un vasetto classico di yogurt ad un cucchiaio di olio di mandorle dolci, applicare e poi lasciare in posa per 30 minuti prima di risciacquare.

Tantissimi altri usano questo ingrediente come base per uno scrub a costo zero, aggiungendo al composto due cucchiaini di zucchero di canna o sale grosso per una azione strong.

Tra gli usi impensabili anche la pulizia di accessori in pelle, borse e anche divani. In realtà si presta per pulizia dell’ecopelle e pelle nutrendoli in profondità per dargli forza e renderli più duraturi nel tempo.

Poi ci sono ancora tantissime cose che si possono fare con un vasetto di yogurt, come sbiancare lo smalto dei denti (mettendone giusto un pochino sullo spazzolino) e poi pulire l’ottone degli oggetti che hanno perso la loro brillantezza.

Non è finita qui, infatti questo rimedio naturale è ottimo anche per lenire le scottature lasciando la pelle morbida e nutrita.

C’è ancora un rimedio naturale che è stato scoperto, per caso, dai giardinieri e che ora viene usato da tutti. Lo yogurt nelle piante potrebbe cambiare completamente la visione che si ha di alcune azioni che vengono svolte tutti i giorni.

Yogurt nelle piante, il rimedio naturale scoperto dai giardinieri

Come anticipato, uno yogurt al giorno a colazione o come spezza fame fa benissimo all’organismo. Inoltre, il suo uso si amplifica ed è ottimo per la pelle, per la pulizia dell’ottone e anche dell’ecopelle. Le sue proprietà sono nutritive, lenitive e sbiancanti.

Ma non è finita qui, infatti c’è un rimedio che ha cambiato la vita di tutti i giardinieri: lo yogurt nelle piante.

Se c’è uno yogurt scaduto nel frigorifero (da poco, che non sia rancido o comunque con un aspetto giallastro) non bisogna buttarlo ma usarlo in giardino. Basterà sciogliere un cucchiaio di prodotto in un litro di acqua che viene usata per innaffiare le piante in giardino, sul balcone o dentro casa.

I giardinieri hanno scoperto che questo rimedio naturale è ottimo per le piante acidofile – magnolie – azalee – camelie e ortensie –, come fertilizzante naturale inacidendo delicatamente l’acqua.