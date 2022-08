Piastrelle pavimento sporche, scordati dei detersivi: il trucchetto della pastiglia della lavastoviglie

Le piastrelle pavimento sporchissime non si puliscono neanche con i detersivi? C’è un nuovo trucco infallibile e veloce.

La pulizia degli ambienti domestici non deve essere sottovalutata, oggi più che mai. Le superfici vengono attaccate da batteri di ogni tipo che prolificano, oltre che sporcizia e detriti di ogni tipologia. Pulire, igienizzare e disinfettare è un must di ogni giorno seppur non sempre possibile.

Quando le piastrelle pavimento sporchissime non si riescono a pulire, c’è questo nuovo trucchetto infallibile che cambierà il metodo di pulizia giornaliero.

Piastrelle pavimento sporchissime e impossibili da trattare

Le superfici della casa possono sembrare apparentemente pulite, in realtà sono il luogo preferito per i batteri – gli acari e i detriti invisibili. Le piastrelle del pavimento, tra tutte, sono le più sporche considerando l’alternare di pantofole e scarpe che non vengono tolte di certo all’entrata dell’abitazione. Così si formano macchie, sporco e i batteri trovano la loro residenza per la vita.

Non solo, mentre si cucina sul pavimento finisce ogni genere di ingrediente così quando si mangia. Se ci sono degli animali domestici in casa, la superficie si riempie di peli, bave e ovviamente acqua o residui di cibo.

Insomma, anche quando si pensa che il pavimento sia pulito in realtà è sporchissimo. Lo è ancora di più quando le piastrelle mostrano di esserlo e non c’è alcun detersivo che possa aiutare.

Il trucco della pastiglia della lavastoviglie per i pavimenti

Le piastrelle del pavimento sono sporchissime e non sono facili da trattare? Sicuramente tutti i detersivi che sono stati acquistati e utilizzati non hanno sorbito l’effetto desiderato lasciando macchie e sporco, insieme all’umido che si è creato dopo il passaggio dello straccio.

C’è un trucco che in pochissimi conoscono e che cambia completamente la visione di pulizia e igiene. Avreste mai pensato che la classica pastiglia per la lavastoviglie possa essere il rimedio perfetto per pulire le superfici?

La prima cosa da fare è prendere una bacinella e riempirla con acqua calda, subito dopo la capsula dovrà essere buttata dentro l’acqua e sciolta completamente. La dissoluzione dovrà avvenire sempre in maniera corretta, eliminando i possibili grumi di detergente con l’ausilio di un cucchiaino.

Una volta che capsula e acqua si sono amalgamate in maniera perfetta, la schiuma indicherà la fine del processo di dissoluzione. Prendere un contenitore o una bottiglia dove trasferire il detersivo per i pavimenti fai da te, per poi metterne un pochino dentro lo spruzzino per utilizzarlo al meglio.

Oltre a pulire e igienizzare perfettamente le superfici, questo prodotto è perfetto per trattare le fughe nere tra le piastrelle. Le proprietà altamente sgrassanti della pastiglia fanno dei veri e propri miracoli che nessuno conosce.

Come si usa il prodotto? Spruzzarlo sulla piastrella e lasciare agire alcuni minuti per poi strofinare con la spugnetta. La superficie sarà pulita in pochi secondi e senza alcuna fatica.