Yogurt, metti soltanto questi in frigo: gli unici che contengono zero pesticidi

Consumare yogurt tutti i giorni è un toccasana per la salute, ma spesso le marche non sono raccomandabili. Ecco le migliori di sempre da mettere in tavola, senza pesticidi, per colazione o per uno snack.

Quanti Yogurt si consumano ogni settimana? Questo prodotto è un toccasana per il proprio benessere e salute, tanto da essere raccomandato dai migliori esperti in materia. Tuttavia, la scelta deve ricadere su sole aziende che producono uno yogurt biologico e con zero pesticidi. La qualità a volte si scontra con i brand più conosciuti nel mondo, per questo motivo è stata stilata una lista per mettere in tavola solo i prodotti migliori.

Yogurt, come scegliere il migliore per la salute

Lo Yogurt è un alleato indispensabile per la salute di ognuno ed è bene scegliere sempre il prodotto giusto per le proprie esigenze. Non solo, oggi la scelta è ampia anche a livello di gusti che variano dal classico bianco per arrivare alla frutta, sino al dessert più goloso.

Se consumate Yogurt per mantenere il vostro stile di vita sano, allora è bene conoscere quali sono le marche che propongono un prodotto con zero pesticidi e naturale. I pesticidi e aggiunge non sono salutari per la propria salute, proprio per questo è un dovere scegliere il prodotto con attenzione.

Yogurt migliori da mettere in tavola con zero pesticidi

La scelta del prodotto migliore, come ampiamente argomentato, diventa un must per tutti proprio perché lo Yogurt si trasforma in una medicina per il corpo. Grazie alle sue proprietà regola il processo intestinale eliminando la stitichezza – nausea o diarrea.

I ricercatori giapponesi hanno inoltre scoperto che il bianco classico naturale sia ottimo per contrastare le malattie gengivali, l’alitosi e anche la formazione della carie. Il vero problema è che ne esistono tantissimi e non si sa proprio da che parte iniziare. Gambero Rosso ha quindi voluto studiare i migliori yogurt che sono presenti sul mercato italiano, stilando una lista completa. Il test ha coinvolto alcune persone nella degustazione di 40 yogurt differenti di latte senza conoscerne la marca.

Grazie a questo, gli esperti hanno intercettato 28 prodotti di ottima qualità, nella maggior parte dei casi biologici e di aziende che si occupano del benessere dei bovini prestando attenzione al loro benessere. Tra queste scelte ci sono anche alcuni prodotti derivanti da latte di bovino tenuto all’aria aperta che si alimenta con solo fieno ed erba.

I 28 prodotti che sono stati presentati da Gambero Rosso, presenti sul mercato commerciale italiano, sono tutti di ottima qualità tra cui due di Podere Cittadella che è una società agricola conosciuta per la filiera chiusa. Di questi due, il primo è artigianale e cremoso mentre l’altro è una variante ancora più golosa.

Gli altri fanno parte di aziende del Centro e del Sud Italia, tra cui quelli realizzati da:

Fattoria La Frisona di Segni di Roma

Associazione Latte Nobile dell’Appennino Campano di Castelpagano di Benevento, dalla Taverna Centomani di Potenza

Fattoria Giambrone di Agrigento

Casale Nibbi di Amatrice.

Una vera scelta di gusto e benessere per il palato, la mente e il corpo.