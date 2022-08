“Si conoscono da una vita”, l’indiscrezione: il primissimo incontro di Totti e Noemi | FOTO

Totti e Noemi: ecco dov’è il primissimo incontro. Dove tutto ebbe inizio. Ecco le foto che “parlano” chiaro pubblicate su un noto settimanale.

Ecco come è avvenuto il primissimo incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: ecco alcune indiscrezioni che raccontano una situazione particolare. La separazione tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la moglie Ilary Blasy è un evento che è sulla bocca di tutta l’opinione pubblica. Già da diversi anni tra i due tirava aria di tempesta anche se Totti e la Blasy hanno sempre negato fino all’ultimo.

La conduttrice ha confermato la rottura tra i due ed è saltato agli occhi di tutti il nome della nuova fiamma dell’ex capitano della squadra capitolina. Il suo nome è Noemi Bocchi. Dove si sono conosciuti Totti e Noemi? Quando ha avuto inizio? Come riporta il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la relazione segreta tar i due è iniziata tantissimo tempo fa.

Totti e Noemi: quando è avvenuto il primo incontro?

Noemi Bocchi è una donna divorziata con due figli, è laureata in economia Aziendale e ha dodici anni di meno di Totti. Sembra che tra i due non ci siano interessi in comune, ma in effetti c’è una cosa che li accomuna. Di cosa si tratta? Ad entrambi piace giocare a paddle. Noemi e l’ex Capitano della Roma si sarebbero incontrati per la prima volta nel Club dove entrambi giocano a paddle. Tuttavia, solo qualche giorno fa è spuntata una foto che ha fatto incuriosire molti.

Infatti, parliamo di uno scatto che risale a gennaio, in cui compare il pupone accompagnato in aeroporto da una misteriosa bionda. A quei tempi nessuno riuscì a capire di chi si trattasse, eppure, alla luce di questi fatti, oggi sono tutti convinti che quella donna mai vista prima d’ora fosse proprio la bella Noemi.

vabbè questi si conoscono da una vita… è chiaro — annarita1992 (@annarita19921) August 21, 2022

Proprio durante una partita di padel gli sguardi tra i due si sarebbero incrociati fino a quando non è scoccata definitivamente la scintilla. Nonostante non ci siano conferme ufficiali, le foto pubblicate sul settimanale Chi parlano chiaro. Ogni sera l’ex calciatore della Roma esce di casa per passare la notte a casa di Noemi e rientrare la mattina successiva.

Totti e Noemi Bocchi: dove hanno trascorso le vacanze estive?

Continua a fare parlare di sé la coppia Totti e Noemi Bocchi, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. L’ex capitano della Roma avrebbe messo a disposizione di Noemi una bodyguard. La separazione tra la moglie Blasi e Totti non sarà delicata visto che ci sono tre figli ed un ingente patrimonio costituito da partecipazioni societarie ed immobili.

Come se la spassa la moglie di Totti?

Se Totti fugge dai paparazzi, Ilary si è regalata una vacanza da single in Tanzania e successivamente tra le Dolomiti e ha raggiunto la famiglia nelle Marche. Numerose foto pubblicate sui Social ritraggono la showgirl felice e spensierata.