Piacenza: violenta una donna in mezzo alla strada, straniero arrestato

Un uomo africano di ventisette anni e richiedente asilo, ha violentato lungo un marciapiede a Piacenza una donna di origini ucraine.

Il ventisettenne aggressore è stato arrestato dalla polizia di Piacenza all’alba di questa mattina colto sul fatto, in pieno centro. La vittima cinquantacinquenne è stata ricoverata in ospedale.

La donna violentata salvata dall’intervento della polizia

Sono circa le sei del mattino in via Scalabrini, nel centro storico di Piacenza, dove una donna straniera che stava passeggiando da sola, è stata aggredita da un ragazzo di ventisette anni originario della Guinea e richiedente asilo nel nostro Paese. I due non si conoscevano. L’aggressore ha spinto a terra la vittima e ha iniziato a violentarla. Le grida della donna, provenienti dalle strade deserte a quell’ora della mattina, sono state ascoltate da un residente che ha allertato le forze dell’ordine.

La Polizia, accorsa tempestivamente sul luogo, ha bloccato l’aggressore e lo ha arrestato con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo è stato interrogato durante il corso di tutta la mattinata e portato verso le due del pomeriggio in carcere. La donna aggredita, invece, è stata ricoverata all’ospedale di Piacenza in stato di choc e con lievi ferite che non fanno temere per la sua vita. Il fatto criminale risulterebbe registrato in un video in possesso degli inquirenti.

La sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ha commentato l’accaduto come “agghiacciante” e solidarizzando con la vittima, le trasmette tutto l’appoggio della comunità piacentina. La Tarasconi ringrazia anche il cittadino che prontamente ha chiamato il 113, evitando che la violenza sulla vittima potesse avere conseguenze ancora più gravi.

Il fatto di Piacenza, l’ira di Salvini

Il leader della Lega, Matteo Salvini ha postato il suo sdegno per l’aggressione della donna di Piacenza sul suo profilo Twitter. “Richiedente asilo e stupratore. Basta!” scrive Salvini in un post solo poche ore dopo essere stato informato sul fatto. Nello stesso commento social, il leader della lega lancia poi un proclama per rinforzare la sua campagna elettorale promettendo 10mila poliziotti e carabinieri in più per il prossimo anno, più telecamere per controllare meglio le strade e i luoghi pubblici, e il blocco degli sbarchi clandestini”.

Dal canto suo, la Sindaca di Piacenza spera che l’accaduto non si strumentalizzi politicamente contro l’accoglienza e l’integrazione per il fatto che a commettere un crimine sia stato uno straniero. “La colpa” dice la Sindaca “è solo della persona in questione”.