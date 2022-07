Xi avverte Biden di non mandare la Pelosi a Taiwan

I leader di Stati Uniti e Cina, Xi e Biden, parlano per più di due ore della crescente tensione tra le due potenze in materia economica e di sicurezza.

La quinta telefonata negli ultimi 18 mesi tra Joe Biden e Xi Jinping è durata due ore e 17 minuti, secondo la Casa Bianca. Le questioni in sospeso tra i due uomini più potenti del mondo, dopotutto, sono molte: la tensione per l’invasione dell’Ucraina e il sostegno di Pechino a Mosca, l’atteggiamento aggressivo della Cina nella regione del Pacifico e la guerra fredda economica tra le due potenze.

Nelle ultime settimane si è aggiunta alla lista un ospite inaspettato: Nancy Pelosi. L’intenzione della presidente della Camera dei rappresentanti di fare tappa a Taiwan ad agosto, nell’ambito di un tour asiatico che intraprenderà approfittando della pausa in Campidoglio, ha agitato Pechino e ha provocato movimenti nell’ombra dei membri del Biden L’amministrazione, preoccupata per la loro sicurezza e la salute delle relazioni bilaterali, per cercare di convincere un politico notoriamente ingovernabile a non viaggiare.

Lo stesso Biden ha affermato che il Pentagono pensa che “non sia una buona idea”. Xi non ci ha girato intorno. Secondo l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, il leader cinese ha avvertito Biden che “se giochi con il fuoco puoi bruciarti”, riferendosi a Taiwan e usando una retorica insolitamente dura. Sottolineando che “la comunità internazionale si aspetta che la Cina e gli Stati Uniti svolgano un ruolo di primo piano nel mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo”, Xi ha sottolineato che “la storia di Taiwan è chiara”, così come che “entrambi i lati dello Stretto [che separa la terraferma dall’isola] appartiene a una sola Cina”.

Il leader del colosso asiatico ha ribadito che il suo Paese è fermamente contrario al “separatismo” e alle “interferenze di forze esterne” e ha chiesto coerenza tra le parole e le azioni della parte statunitense. La Casa Bianca è stata più lenta nel condividere i dettagli del discorso, che inquadra in “sforzi per mantenere e approfondire le linee di comunicazione” aperte e per “gestire responsabilmente” le differenze.

“I due presidenti hanno discusso una serie di questioni importanti per le relazioni bilaterali, così come altre questioni regionali e globali”, secondo la sintesi della conversazione condivisa da Washington. “Su Taiwan, il presidente Biden ha sottolineato che la politica statunitense non è cambiata e che gli Stati Uniti si oppongono fermamente agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo o minare la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan”, continua la dichiarazione.

Un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, che in seguito ha parlato alla stampa protetta dall’anonimato, ha rifiutato in diverse occasioni di entrare nei dettagli di quanto discusso tra Biden e Xi sul possibile viaggio di Pelosi. «È una decisione che corrisponde al presidente della Camera dei rappresentanti, e solo a lei. Negli Stati Uniti crediamo nell’indipendenza del potere esecutivo dal legislatore”, ha concluso.

Alla domanda se i due leader avessero discusso l’idea di fissare un tetto massimo al prezzo del petrolio russo per punire Mosca per la sua invasione dell’Ucraina, come ha affermato il segretario al Tesoro Janet Yellen alle sue controparti cinesi all’inizio di questo mese, il funzionario ha aggiunto che non è qualcosa che è stato discusso in dettaglio durante la conversazione. La politica dell’amministrazione Biden nei confronti di Taiwan è stata finora governata dall’ambiguità: sì, ma no. Se Pechino invade l’isola, gli Stati Uniti accettano di difenderla.

Allo stesso tempo, mantiene la sua adesione al principio “una sola Cina”, che regola i rapporti diplomatici del colosso asiatico con gli altri Paesi. L’espressione implica esattamente questo: che esiste una sola Cina, e questa include Taiwan, dove nel 1949 si rifugiarono le truppe nazionaliste sconfitte dall’esercito comunista nella guerra civile.La posizione prudente di Washington, cementata da decenni, è stata più volte messa in discussione dalle dichiarazioni dello stesso Biden, che a novembre ha definito l’isola “indipendente”.

E gli scambi militari e la cooperazione con Taipei, un tempo tenuti segreti, ora vengono resi pubblici. In mezzo a un panorama così teso, Xi si prepara a essere rieletto alla fine dell’autunno per un terzo mandato (altri cinque anni), senza precedenti dai tempi di Mao Zedong. Il segretario generale del Partito comunista cinese, in procinto di celebrare il suo 20° congresso, sospetta che gli Stati Uniti stiano per lasciare definitivamente alle spalle il dilettantismo nei confronti di Taiwan, quindi questo non sembra il momento di concedersi il lusso di apparire debole.

Quindi la visita di Pelosi a Taiwan, che non è stata ancora ufficializzata e arriva dopo un tentativo di aprile che ha impedito il covid, è a rischio tensione. La Cina ha promesso che non esiterà quando sarà il momento: “Adotterà misure energiche” se il presidente della Camera dei rappresentanti si recherà ad agosto nell’isola democraticamente autogovernata.

Le parole in mandarino volutamente scelte dal governo cinese – che di solito non lasciano nulla al caso – suggeriscono che la risposta del colosso asiatico sarà più energica che in altre occasioni. La visita di Pelosi è particolarmente irritante per la Cina perché è la seconda in linea di successione presidenziale, dopo la vicepresidente Kamala Harris. Inoltre, sarebbe il legislatore statunitense di più alto rango a mettere piede sull’isola dalla visita di Newt Gingrich nel 1997.

Molto è cambiato in questi 25 anni: Pechino è più ricca, più pesantemente armata e mostra meno pazienza con Taiwan, che, a suo modo, non ha diritto di coltivare le proprie relazioni estere. Durante l’ultima telefonata tra i due leader lo scorso marzo, Xi aveva già avvertito Biden che “se la questione di Taiwan non fosse gestita adeguatamente, sarebbe una svolta per le relazioni bilaterali”. Pechino ritiene che qualsiasi viaggio di un alto funzionario statunitense a Taipei comprometta questa convenzione geopolitica, poiché viene interpretato come una dimostrazione di sostegno alla sua indipendenza.

Secondo alcuni analisti, il linguaggio più frontale dispiegato negli ultimi tempi da Pechino non implica che si scatenerà in questo momento una crisi di sicurezza nello Stretto di Formosa. Dal think tank Eurasia Group ritengono che Xi probabilmente affronterà la questione in un modo simile a quello che ha fatto finora: con un aumento delle esercitazioni militari nelle vicinanze di Taiwan e con più incursioni dei suoi caccia e bombardieri nello spazio aereo di Taiwan.

Aggiungono che la Cina potrebbe rispondere anche con sanzioni contro Pelosi e persino con unità dell’Esercito popolare di liberazione che volano vicino al suo aereo. Per Taiwan la visita della Pelosi è di enorme valore, in quanto significherebbe ricevere il sostegno di una personalità politica di alto rango solo un paio di settimane dopo aver perso un altro dei suoi grandi sostenitori sulla scena internazionale: l’ex Primo Ministro del Giappone, Shinzo Abe, assassinato mentre offriva una manifestazione e autore della frase “una contingenza a Taiwan è una contingenza in Giappone”. Abe ha sempre associato la pace sull’isola con la stabilità nella regione.