X-Factor: parte la nuova edizione del Talent show | Le novità

X – Factor: sta per iniziare la nuova edizione del programma musicale. Un team di giudici e conduttori completamente rivoluzionato, ma con al centro sempre la voglia di mettersi in gioco dei singoli concorrenti.

Partono, quindi, le audizioni che sarà possibile seguire direttamente su Sky, ma anche in streaming su NOW TV.

X-Factor: la nuova edizione

Un programma che in tantissimi hanno seguito nel corso degli anni ma che, soprattutto, ha visto avvicendarsi vari giudici e vari conduttori. Ma ha sempre mantenuto lo stesso successo, sia di pubblico che di critica.

A partire dal prossimo 15 settembre, sia su Sky in diretta e, in streaming, su NOW TV, sarà possibile seguire le nuove puntate Audition di X-Factor. Tantissimi saranno i probabili concorrenti che si esibiranno davanti aduna giuria nuova di zecca e porteranno, lì sul palco, il loro talento e la loro voglia di fare, di vincere ma anche di stupire.

A guidare questo nuovo carrozzone sarà Francesca Michielin, al suo esordio in conduzione. Lei, da cantante e da vincitrice proprio della quinta edizione del programma (era l’anno 2011), adesso si trova dall’altra parte. conduttrice sì, ma anche colei che darà la carica, lo sprono ed il coraggio a tutti coloro che saliranno sul quel palco per il provino.

Anche la giuria è tutta nuova. Sarà composta da Ambra Angiolini (anche lei, per la prima volta, in una veste inedita, quale quella di giurata), Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico. Lo spettacolo, il cinema e la musica, rappresentati dai nuovi 4 giurati, per dare una visione più ampia e un giudizio a 360° per tutti i possibili concorrenti della prossima edizione del talent show.

Nuovi giudici e una nuova conduttrice

Un’ansia da debutto che prende, non solo i possibili concorrenti, ma anche giuria e conduttrice. Ma, sono le note della mitica “Rumore” di Raffaella Carrà, tutti si scatenano e via l’ansia e la paura stessa. La nuova edizione del talent sarà possibile seguirla, a partire dal prossimo 15 settembre, su Sky e anche in streaming su NOW TV.

Il percorso di X – Factor 2022 è ancora lungo, perché prima dell’edizione definitiva del programma, i giudici dovranno ascoltare le tantissime esibizioni dei candidati. Soltanto chi conquisterà 3 sì potrà passare alla fase successiva, i cosiddetti Bootcamp. Questi ultimi avranno sempre lo stesso procedimento, ovvero quello dello switch sulle 6 sedie a disposizione.

Coloro che riusciranno a passare anche questa seconda fase eliminatoria, accederanno alla terza, la Last Call. Sul palco tornano le 6 sedie e i giudici riascolteranno i contenuti delle proprie squadre, fino alla scelta finale dei 3 che saranno portati al Live Show.