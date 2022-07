È diventata famosa al pubblico per la sua interpretazione nel film dedicato ad Elvis. Lei, l’attrice Shonka Dukureh è stata trovata senza vita. Non si conoscono ancora le cause della sua morte che saranno rese note solo dopo l’autopsia.

La morte risale a giovedì scorso quando il suo corpo è stato ritrovato nella camera da letto.

Shonka Dukureh: la scomparsa

Sono ancora ignote le cause della morte dell’attrice Shonka Dukureh, diventata nota al pubblico per aver interpretato Big Mama Thornton nel film tributo dedicato ad Elvis. Ma a soli 44 anni è stata trovata senza vita nella camera da letto del suo appartamento in Tennessee. A dare la notizia è stata la Polizia locale.

Non sono stati trovati particolari segni che possano far capire né il movente né le cause della morte dell’attrice stessa, tanto che, nel tweet della Polizia emanato per dare l’annuncio della scomparsa, è stato semplicemente specificato che l’attrice è stata trovata morta nella sua casa, dove abitava con i suoi figli.

La donna è stata trovata morta da uno dei due figli che vivevano con lei. Il ragazzino, allarmato dalla situazione, è subito corso dai vicini per chiedere aiuto e dare l’allarme. L’arrivo del personale sanitario è stato pressocchè inutile, poiché l’attrice era già deceduta.

Non sono ancora note le cause della sua morte. Sarà il medico legale e l’autopsia a stabilire le cause certe del suo decesso, come anche l’ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shonka Dukureh (@iamshonkadukureh)

Un astro nascente morto troppo presto

L’attrice, nata in North Carolina, dopo il successo del film che ha interpretato, aveva in programma la pubblicazione di un album tutto personale, un vero e proprio tributo alla musica blues. Lei stessa descriveva, sul suo sito web, l’importanza di questo progetto, atto a celebrare tutti i grandi artisti di questo genere musicale così innovativo che ha, poi aperto la strada anche al rock and roll.

Il ruolo di Willie Mae “Big Mama” Thornton nel film “Elvis” è stato il suo primo ruolo più importante, tanto che la sua voce è anche presente nella colonna sonora del film stesso. Non soltanto cinema, ma anche altri ruoli accanto ad artisti del calibro di Nick Cave, o anche Jamie Lidell and the Royal Pharaohs.

Si spegne, a soli 44 anni, una stella che stava nascendo. Lascia i suoi due figli che attendono di conoscere, dall’autopsia, le cause della morte della loro mamma. Il cordoglio del mondo del cinema americano ed internazionale è unanime.