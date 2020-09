Da domani – su Sky e Now Tv – riparte la nuova edizione di X Factor: il talent della musica si rinnova. Non solo le disposizioni anti-Covid da mettere in pratica, ma anche un nuovo format contribuirà a rendere innovativo e originale il programma. In particolare, per l’edizione del 2020 sono previsti nuovi giudici e una versione con meno talent e più contest. Per poter vedere i live, però, occorrerà attendere la fine di ottobre.

X Factor 2020: tutte le novità

Tante le novità inserite nella nuova edizione di X Factor 2020: ad annunciarle è stato Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia.

“Il punto di partenza – ha spiegato – è stato capire perché durante l’edizione dello scorso anno si fosse incrinato il rapporto con il pubblico e il risultato in termini di ascolti non ci aveva soddisfatto“. Per ottenere nuovi ascolti, quindi, si è pensato di dare maggiore importanza alle storie che caratterizzano i protagonisti e alla musica. Meno talent, dunque, meno sfida e più contest.

Rispetto, invece, alle norme di contenimento del Covid-19, Maccanico ha riferito: “Per noi l’emergenza Covid ha rappresentato l’accelerazione di un processo già in corso. Una trasmissione come X Factor che ha fatto enormi risultati, non deve nascondersi nel momento in cui si tratta di discutere anche dei risultati meno soddisfacenti”.

Infine, riguardo all’educazione dei giovani ci sono altri progetti in cantiere: “Abbiamo anche l’ambizione non nascosta di mostrare i valori dei giovani che non sono quelli che vediamo accendendo la tv in questi giorni”, ha concluso Maccanico.

I nuovi giudici e il conduttore

La novità più calda dell’anno, come tutti si aspettavano, è la nuova giuria di X Factor 2020. Due nomi sono già noti e storici nel programma: si tratta di Manuel Agnelli e del cantante Mika. Ma il debutto più atteso nei panni di giudice sul palco di XF, insieme con El Raton, è quello di Emma Marrone.

Inevitabile, nelle parole della cantante, il confronto con il talent Amici, che ha contribuito a lanciarla: “Sono due realtà differenti ma con tante cose in comune – ha spiegato Emma Marrone – e forse la vera grande differenza tra le due esperienze sono io. Oggi sono più grande e non ho paura di prendere delle decisioni: è un po’ come quando prima sei piccolo e abiti con i genitori e poi decidi di andare a vivere da solo”.

Confermata anche per il 2020, infine, la conduzione di Alessandro Cattelan, un personaggio in grado di dare quel tocco in più al programma. “L’emergenza sanitaria ha cambiato diverse cose – ha spiegato Cattelan – compresa la mia personale percezione del lavoro che faccio. Mi sono accorto che le persone hanno necessità, anche in questi momenti difficili, di avere qualcuno che pensi al loro divertimento e all’intrattenimento. In questi mesi abbiamo smesso di abbracciarci e di baciarci, ma non abbiamo mai smesso di cantare“.