Windows 11, tutte le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento

Windows 11: con “Moment 2”, Microsoft implementa una serie di nuove funzionalità per gli utenti di PC e tablet.

Ogni mese Microsoft distribuisce nuovi aggiornamenti minori per il suo sistema operativo, Windows 11. Ma allo stesso tempo, l’azienda di Redmond si affida ai Moments, aggiornamenti più importanti che apportano molte novità, sia in termini di funzionalità che di sicurezza. Da martedì, l’aggiornamento Moment 2 è stato distribuito agli utenti. Conosciuto anche come KB5023706, l’aggiornamento è stato inizialmente rilasciato come opzione.

Windows 11, tutte le novità introdotte da Moment 2

Moment 2 è arrivato su Windows 11. Con questo nuovo aggiornamento, ci sono diverse novità per gli utenti. Miglioramento della casella di ricerca, Windows Hello e anche la comparsa di consigli sul consumo energetico, ma non solo.

La barra di ricerca situata in quella delle applicazioni è il miglioramento principale di questo aggiornamento.

Quando si effettua una ricerca, i risultati vengono visualizzati in un nuovo popup mobile che è completamente personalizzabile. Per fare ciò, bisogna andare su Impostazioni, menu Personalizzazione, quindi Barra delle applicazioni. Le aziende beneficiano anche di opzioni aggiuntive da applicare a tutte le macchine.

Al fine di ridurre il consumo del proprio computer e – quindi – la propria impronta di carbonio, Windows offre consigli sull’alimentazione.

Nella scheda Impostazioni di sistema, Raccomandazioni alimentazione e batteria, Windows mostra suggerimenti che possono aiutarci a ridurre leggermente la bolletta energetica.

Novità per il Task Manager

Windows migliora anche il Task Manager, che ora in grado di filtrare i processi in base al nome dell’editore, al nome binario o persino al PID (identificatore di processo). Ci sono anche nuove opzioni di personalizzazione relative al tema Windows.

Inoltre, sono state introdotte delle migliorie per quel che concerne l’affidabilità dopo un aggiornamento. Alcuni utenti hanno riscontrato alcuni bug e arresti anomali del computer dopo aver installato un aggiornamento importante. Microsoft sembra aver capito da dove proveniva il problema e indica di averlo corretto.

Quando apriamo la fotocamera, Windows Studio, il set di funzionalità basato sull’intelligenza artificiale pensato per “presentarti sotto una luce migliore“, è più facilmente accessibile.

La sfocatura dello sfondo, il contatto visivo, l’inquadratura automatica e gli effetti audio sono influenzati da questo accesso rapido. D’altra parte, è necessario disporre di una macchina dotata di un’unità di elaborazione neurale (NPU) compatibile.

Se hai problemi con qualsiasi parte della tua macchina, ottenere aiuto è più veloce e più facilmente accessibile ricevendo aiuto direttamente dalle app del menu Start.

I dispositivi due in uno convertibili in dispositivi touch ora hanno una barra delle applicazioni ottimizzata.

Ora ci sono due diversi stati per questa bar, vale a dire contratto ed esteso. La prima modalità offre una barra delle applicazioni più piccola, fornendo più spazio sul touch screen per l’utente. Scorrendo verso l’alto o verso il basso nella parte inferiore dello schermo si passa da una modalità all’altra.

La barra delle applicazioni è finalmente modernizzata e abbellita, con icone arrotondate che daranno una breve panoramica delle loro informazioni quando ci si passa sopra.

In termini di accessibilità, i comandi vocali sono migliorati e in grado di riconoscere comandi con numeri o nomi con caratteri speciali.